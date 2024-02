Ελβετία αγρότες: Για πρώτη φορά τρακτέρ στους δρόμους της Γενεύης

Περίπου 30 τρακτέρ κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους της Γενεύης προκειμένου να εκφράσουν την «εξέγερση» και τις διεκδικήσεις των Ελβετών αγροτών, στην πρώτη συγκέντρωση στην Ελβετία αφότου ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ευρώπη. Η συγκέντρωση των αγροτών στην Ελβετία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώθηκε από την οργάνωση αγροτών Uniterre. Ένα άλλο αγροτικό συνδικάτο, η Union Suisse des Paysans, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα αίτημα με συλλογή υπογραφών που περιλαμβάνει πολλές διεκδικήσεις, ενέργεια που από ορισμένους κρίνεται ανεπαρκής. Τα τρακτέρ, με τη συνοδεία αστυνομίας, συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Γενεύης, προσελκύοντας ένα πλήθος περίπου 200 ατόμων.

«Είναι η πρώτη αγροτική συγκέντρωση στην Ελβετία έπειτα από διαδηλώσεις και αποκλεισμούς παντού στην Ευρώπη. Στην Ελβετία πολλοί λένε πως η κατάσταση είναι διαφορετική και πως δεν υφιστάμεθα τις πολιτικές της ΕΕ, όμως στην πραγματικότητα είμαστε στην ίδια μοίρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελίν Μίλερ, συνδικαλιστική γραμματέας της Uniterre.

Ανεβασμένος πάνω σε τρακτέρ, ο Ρούντι Μπερλί, αξιωματούχος της Uniterre, είπε: «Η γεωργία στην Ευρώπη πάει πολύ άσχημα, πιασμένη στη μέγγενη ανάμεσα στις απαιτήσεις μιας βιώσιμης γεωργίας και μιας πίεσης για ανταγωνιστικότητα, πάντοτε στη φθηνότερη τιμή για να αποκομίζουν κέρδη οι μεγάλες αλυσίδες και η αγροδιατροφική βιομηχανία». «Αυτό το σκηνικό ισχύει επίσης και για ό,τι συμβαίνει στην Ελβετία», πρόσθεσε. Μεταξύ των συνθημάτων στα πανό που έχουν αναρτηθεί πάνω στα τρακτέρ ήταν τα «Χωρίς αγρότες, τίποτα στο στόμα», «Το τέλος μας θα είναι η πείνα σας» ή ακόμη «Οι μεγάλες αλυσίδες διανομής πρέπει να πληρώνουν δίκαιες τιμές».

🚜Farmers protests across Europe

🪧Protests spread to Switzerland, with a 30-tractor convoy displaying banners that read: ‘Our end will be your death’ https://t.co/fakKObrH1w pic.twitter.com/41hwevtLWi

— Anadolu English (@anadoluagency) February 3, 2024