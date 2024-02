Βιδάλ Κόλο – Κόλο: Viral η… βασιλική παρουσίασή του

Viral έγινε η παρουσίαση του Αρτούρο Βιδάλ από την Κόλο-Κόλο, στην οποία επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια σπουδαίας καριέρας.

Ο 36χρονος μέσος, την Πέμπτη, έφτασε στο «Monumental» με ελικόπτερο και έκανε έναν γύρο πάνω σε ένα μαύρο άλογο ντυμένο στο στυλ του «Βασιλιά Αρθούρου». Φόρεσε επίσης… στέμμα, ενώ ύψωσε και σπαθί προς τον ουρανό.

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι ονειρεύτηκα ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν πραγματικά υπέροχο να βλέπω το γήπεδο γεμάτο. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο έχει ξαναγίνει σε άλλη χώρα», είπε ο Βιδάλ σε συνέντευξη Τύπου, με τα λόγια του να «πνίγονται» από συγκίνηση.

Arturo Vidal was presented to the Colo-Colo fans for his return to Chile is unrealistic that's like a King Arthur Vidal Wowzer unbelievable.⚔️ pic.twitter.com/p4Qf2rqOo0

— (@FCBRebel01) February 2, 2024