Τσάβι Μπαρτσελόνα: «Δεν αξίζει να είσαι προπονητής στην ομάδα, δεν απολαμβάνεις τίποτα»

Η απόφαση του Τσάβι να φύγει από την Μπαρτσελόνα στις 30 Ιουνίου βρέθηκε για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο της συζήτησής του με τους δημοσιογράφους, ενόψει του αγώνα με την Αλαβές. Ο Ισπανός προπονητής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν φεύγει λόγω κάποιου προβλήματος ψυχικής υγείας ή κριτικής, αλλά επειδή δεν έχει πετύχει τους στόχους του, έχοντας διαβεβαιώσει ότι δεν απολαμβάνει τη δουλειά του:

«Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, πρέπει να φύγεις. Την πρώτη χρονιά ήμασταν δεύτεροι, η δεύτερη ήταν πολύ καλή και την τρίτη οι προσδοκίες δεν εκπληρώθηκαν. Είναι θέμα αποτελεσμάτων, το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Και γι’ αυτό αποφάσισα να φύγω στις 30 Ιουνίου, όχι λόγω κριτικής από τον Τύπο ή προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως ειπώθηκε. Οι προσδοκίες δεν ικανοποιήθηκαν και ο σύλλογος χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης. Φεύγω επειδή έχουν περάσει δυόμιση χρόνια σε αυτή τη δουλειά και η όλη διαδικασία του να είσαι προπονητής στην Μπαρτσελόνα πιστεύω πως απλά δεν αξίζει», είπε χαρακτηριστικά στην αρχή ο Τσάβι.

«Κάθε μέρα πολεμάς τα πάντα, ό,τι σε φθείρει. Δεν μπορείς να απολαύσεις τίποτα, ούτε την καθημερινή σου ζωή. Έχω δει προπονητές σε αυτόν τον σύλλογο να υποφέρουν, να δυσκολεύονται ακόμα και όταν πετυχαίνουν. Υπήρχαν προπονητές που πήραν το Champions League και πάλι αμφισβητήθηκαν. Αυτή την εβδομάδα μίλησα με τον προπονητή της Οσασούνα και μού είπε πως απολαμβάνει τη δουλειά του όλη την εβδομάδα. Αυτό για εμένα δεν ισχύει. Σε άλλες χώρες, στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, μπορείς να απολαύσεις τη διαδικασία. Εδώ νομίζω πως όχι», ανέφερε στη συνέχεια.

«Δεν μπορέσαμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Μας έλειψε αυτό, ειδικά αυτή τη σεζόν. Νομίζω ότι μας έλειψε η συνέχεια. Ελπίζουμε να παλέψουμε για τους δύο εναπομείναντες τίτλους. Εκτός Ισπανίας εκτιμούν πολύ τη δουλειά μας. Και επίσης οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Όλοι οι προπονητές μας κάνουν κομπλιμέντα ως επιτελείο. Όλοι, ακόμα και εκτός Ισπανίας. Αλλά όχι εδώ στην Ισπανία. Νομίζω ότι κάναμε καλά δουλειά και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος», πρόσθεσε.

Ο Τσάβι κατήγγειλε την πίεση που ασκεί «κάθε εβδομάδα» στους διαιτητές η Ρεάλ Μαδρίτης, πιστεύοντας ότι αυτό «διαστρέβλωνε» το πρωτάθλημα: «Είπα ότι δεν μου αρέσει που προσπαθούν να επηρεάσουν τους διαιτητές και ότι το κάνουν κάθε εβδομάδα, δεν μου αρέσει αυτό», τόνισε ο Τσάβι. «Συμφωνώ 100% με όσα είπε ο πρόεδρος (Είναι κρίμα αυτό που συνέβη κόντρα στην Αλμερία. Όλος ο κόσμος το είδε και αντ’ αυτού λένε ότι οι διαιτητές ευνοούν την Μπαρτσελόνα), είναι μια πραγματικότητα. Το είπε ο Σιμεόνε, έτσι δεν είναι; Δεν είμαστε ανόητοι. Ο καθένας μπορεί να το δει. Η υπόθεση Νεγκρέιρα δεν μας βοήθησε καθόλου και έτσι είναι, είναι πραγματικότητα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», παραδέχθηκε και συνέχισε απαντώντας στην ερώτηση εάν έχει βαρεθεί το ποδόσφαιρο:

«Όχι, τι λες; Δεν είναι κούραση, δεν είναι ψυχική υγεία. Είμαι πολύ καλά. Ποιος ξέρει τον σύλλογο καλύτερα από εμένα; ​​Λίγοι. Απλώς αισθάνομαι ότι πρέπει να φύγω στις 30 Ιουνίου γιατί είναι ό,τι καλύτερο για τον σύλλογο, αλλά θα συνεχίσω να βλέπω ποδόσφαιρο και να πηγαίνω στο Καμπ Νου ή στο Μονζουίκ».

🗣️ Xavi on Real Madrid and referees: “They adulterate the competition completely every week. It’s the truth. A blind person can see it. It’s up to you [the press] to report on it” 🇪🇸 pic.twitter.com/OLU6ZmfOcg

— Football Talk (@FootballTalkHQ) February 2, 2024