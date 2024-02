Παπούτσια Μάικλ Τζόρνταν – δημοπρασία: Ασύλληπτο ποσό για ζευγάρια που φορούσε στους τελικούς του NBA

Έξι αθλητικά παπούτσια «Air Jordan» που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των νικηφόρων Τελικών στα έξι πρωταθλήματα ΝΒΑ που κατέκτησε (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) πουλήθηκαν έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για αθλητικά παπούτσια που έχουν φορεθεί σε αγώνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/2) ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s. Τα παπούτσια που φόρεσε ο «αέρινος» στους κρίσιμους Τελικούς των έξι τίτλων που «σήκωσε» με τους Σικάγο Μπουλς, έγιναν η δεύτερη υψηλότερη τιμή που επιτεύχθηκε για αθλητικά αναμνηστικά του Μάικλ Τζόρνταν. Η φανέλα που φόρεσε στους εναρκτήριους Τελικούς του ΝΒΑ το 1998 εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για αθλητικά αναμνηστικά που έχουν φορεθεί σε αγώνες, έχοντας αγγίξει σε δημοπρασία τα 10,1 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2022.

Michael Jordan's NBA Finals clinching shoes just sold a record-breaking $8 million at @sothebys.

Each shoe from The Dynasty Collection is game-worn and autographed by Michael Jordan himself 🤯 pic.twitter.com/Y31woVHGMf

