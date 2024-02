Ζει στο ίδιο σπίτι με τον άντρα της και τον σύντροφό της

Τη σημερινή εποχή τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά και πολλοί προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Για παράδειγμα, η Τζένιφερ Μάρτιν και ο σύζυγός της δυσκολεύονταν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, μέχρι που βρήκαν έναν απροσδόκητο συγκάτοικο – τον εραστή της Τζένιφερ. Η πολυσυντροφική μητέρα μίλησε στο nypost.com για το πώς η αλλόκοτη (για κάποιους) κατάστασή της εξελίχθηκε ως ευλογία για την ίδια, καθώς ο πληθωρισμός δεν καθιστούσε δυνατή μια αξιοπρεπή διαβίωση. Τώρα που οι 3 εργαζόμενοι ενήλικες συγκατοικούν, όλα είναι καλύτερα.

Η 35χρονη Τζένιφερ και ο 36χρονος Ντάνιελ παντρεύτηκαν το 2008 και πολύ γρήγορα απέκτησαν 2 παιδιά. «Ο Ντάνιελ και εγώ είχαμε οικονομικές δυσκολίες, πριν μετακομίσει εδώ ο Τάι», είπε η Μάρτιν από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. «Οι τιμές ενοικίων ήταν υψηλές σε αυτή την περιοχή». Λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού, η Τζένιφερ και ο Ντάνιελ αποφάσισαν να καλωσορίσουν τον Τάι στο σπίτι τους, για να μοιραστούν τα έξοδα. Οι τρεις τους πληρώνουν 1.537 δολάρια το μήνα, με τον Τάι να δίνει, συνολικά, 700 δολάρια για το μερίδιό του.

Η Τζένιφερ και ο Ντάνιελ πληρώνουν για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, ενώ ο Τάι καλύπτει τα υπόλοιπα κόστη, όπως το Wi-Fi. Ο ίδιος έχει έρθει κοντά και με τα παιδιά του ζευγαριού και περιστασιακά πληρώνει τα έξοδά τους. Αυτή τη στιγμή, η Τζένιφερ εργάζεται ως συντάκτρια, ο Ντάνιελ είναι δάσκαλος σε ιδιωτικό σχολείο και ο Τάι είναι διευθυντής τράπεζας. Όλοι μαζί έχουν ετήσιο εισόδημα περίπου 155.000 δολάρια και κατάφεραν να αποταμιεύσουν, ώστε να αγοράσουν σπίτι μαζί. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το τρίο αγόρασε ένα σπίτι με τέσσερα υπνοδωμάτια και τρία μπάνια έναντι 325.000 δολαρίων.

«Σίγουρα δε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε σπίτι χωρίς τον Τάι», δήλωσε η Τζένιφερ. «Δεν ξέρω σχεδόν κανέναν στην ηλικία μου στο Ρίτσμοντ, που να έχει σπίτι, και από αυτούς που είχαν, ήταν στα μέσα ή στα τέλη των 30 τους πριν το κάνουν. Η οικονομική κατάσταση είναι θλιβερή και απελπιστική για πολλούς από τους millennials που γνωρίζω, ειδικά από τότε που επανήλθαν οι πληρωμές των φοιτητικών δανείων».

Η κατάστασή τους έχει ως εξής: η Τζένιφερ μένει εναλλάξ δύο νύχτες στο υπνοδωμάτιο του Ντάνιελ και δύο νύχτες στο υπνοδωμάτιο του Τάι, μια πρακτική που λέει ότι θα συνεχίσει, όταν μετακομίσουν όλοι μαζί στο νέο τους ακίνητο τον επόμενο μήνα. «Γνωρίζω άλλους πολυσυντροφικούς ανθρώπους, που πιστεύουν ότι κάθε πολυσυντροφικός πρέπει να έχει το δικό του υπνοδωμάτιο, αλλά από τη στιγμή που έχουμε παιδιά αυτός ο επιπλέον χώρος είναι πολυτέλεια», δήλωσε η Τζένιφερ. «Αντ’ αυτού, κοιμάμαι είτε στο δωμάτιο του Τάι είτε στου Ντάνιελ και έχω ένα καλάθι που μεταφέρω από δωμάτιο σε δωμάτιο, με τα απαραίτητα για τη νύχτα».

Μάλιστα, η ίδια εξήγησε πως και ο Ντάνιελ και ο Τάι βγαίνουν με άλλους ανθρώπους. «Ο Ντάνιελ έχει ένα σοβαρό non-binary σύντροφο, που βλέπει μια φορά την εβδομάδα, ενώ ο Τάι έχει μια σύντροφο εξ αποστάσεως στο Πίτσμπουργκ και περιστασιακά βγαίνει μαζί της, ενώ βγαίνει ραντεβού και με άλλους ανθρώπους», δήλωσε η Τζένιφερ. «Έχω επίσης δύο πιο περιστασιακές σχέσεις, με μια γυναίκα και έναν άνδρα, που και οι δύο βγαίνουν και μεταξύ τους». «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Τα πάμε πολύ καλά και τα παιδιά μου είναι χαρούμενα με την κατάσταση», δήλωσε η Τζένιφερ, προσθέτοντας ότι ήταν μια ευλογία για περισσότερα από τον τραπεζικό της λογαριασμό. «Η πολυγαμία γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη και δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, οπότε νομίζω ότι οι κατακριτές πρέπει να το ξεπεράσουν και να συνηθίσουν την κατάσταση».

