Μακάκοι Ταϊλάνδη: Κανονική… επιδρομή, σε “καραντίνα” οι κάτοικοι

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί η επιδρομή χιλιάδων μακάκων σε πόλη της κεντρικής Ταϊλάνδης, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να βάλουν λουκέτο και τους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.

🇹🇭TOWN OVERRUN BY MONKEYS

3,500 monkeys have taken over a town in Thailand, shutting down businesses and sending tourists fleeing.

And you thought you had problems…

Source: Daily Mail

