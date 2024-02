Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής ερευνάται για τον θάνατο φοιτήτριας

Ένας Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είναι ύποπτος για τον μυστηριώδη θάνατο μιας 19χρονης φοιτήτριας. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, Ντίμας ντε Ολιβέιρα, ερευνάται για το θάνατο μιας 19χρονης φοιτήτριας νοσηλευτικής, η οποία πέθανε αφού υπέστη «τέσσερα καρδιακά επεισόδια» αφού συνευρέθηκε ερωτικά με τον ποδοσφαιριστή, αναφέρει η Daily Mail σε δημοσίευμά της. Ο παίκτης της Κορίνθιανς δήλωσε στις αρχές του Σάο Πάολο ότι η Λίβια ντα Σίλβα, αρρώστησε στο διαμέρισμά του την Τρίτη, αφού το ζευγάρι έκανε σεξ. Κάλεσε ασθενοφόρο, λέγοντας στις αρχές ότι είχε λιποθυμήσει, αλλά όταν έφτασαν οι τραυματιοφορείς βρήκαν την νεαρή να «αιμορραγεί από τον κόλπο της».

Atestado de óbito de Livia Gabriele da Silva Matos aponta ruptura em região genital como causa da morte da jovem que se encontrou com Dimas, jogador do sub-20 do Corinthians.

O documento afirma que houve “ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal… pic.twitter.com/Jw9VxGCYvq

