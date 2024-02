Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες 2024 Ουκρανία: Συμφωνία για χρηματοδότηση

Σε συμφωνία κατέληξαν οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για την χρηματοδότηση στην Ουκρανία. Η συμφωνία περιλαμβάνει την έγκριση πακέτου 50 δισ. ευρώ, από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. «Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ», αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην πλατφόρμα Χ. «Με αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η ΕΕ αναλαμβάνει την ηγεσία και την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ξέρουμε τι διακυβεύεται», προσθέτει.

Οι 27 ηγέτες κλήθηκαν να συμφωνήσουν στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, που συμπεριλαμβάνει τη ζωτικής σημασίας μακροοικονομική οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ. Τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, πλην Ουγγαρίας, είναι σύμφωνα για τη μακροοικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία (17 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις, 33 δισεκ. ευρώ ως δάνεια) την περίοδο 2024-2027. Μετα από εντατικές διαπραγματεύσεις φαίνεται πως κάμφθηκε το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν, που έθετε δικούς του όρους για να πει το «ναι» στη «Διευκόλυνση για την Ουκρανία».

Η Ουγγαρία είχε προτείνει αξιολόγηση της οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας σε ετήσια βάση, με ομοφωνία, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη γιατί θα έδινε τη δυνατότητα στον Βίκτορ Όρμπαν να ασκεί κάθε χρόνο το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Ως συμβιβαστική λύση, η ΕΕ είχε αντιπροτείνει να διεξάγεται συζήτηση ετησίως σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών για την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, χωρίς να χρειάζεται ομοφωνία.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024