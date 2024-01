Δένδιας – Λάρισα: Δεκτή η πρόταση της Ελλάδας να αναλάβει την επιχείρηση «Ασπίδες»

«Θετικά δεκτή» έγινε η πρόταση της Ελλάδας να γίνει η Λάρισα το στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη λήξη των εργασιών τού άτυπου συμβουλίου υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα, στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει τα εξής: «Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι η Ελλάδα προσφέρει το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση, καθώς επίσης ότι έχει την ετοιμότητα να αναλάβει τη Διοίκηση της Επιχείρησης. Η προσφορά μας έγινε θετικά δεκτή».

