Μαρίνα Σάττι – Eurovision 2024: Σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η τραγουδίστρια

Ανακοινώθηκαν από τη διοργάνωση της Eurovision 2024, οι θέσεις που θα τραγουδήσουν οι αποστολές, στον φετινό διαγωνισμό. Η ελληνική αποστολή με τη Μαρίνα Σάττι θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον τελικό, στον Β’ Ημιτελικό μαζί με τους εκπροσώπους από τις: Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Μάλτα και Ελβετία, ενώ η Κύπρος με Κροατία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Σερβία και Ουκρανία. Η κλήρωση για τους ημιτελικούς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου και θα διεξαχθεί ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού, μετά τη νίκη της Loreen πέρυσι, με το «Tattoo».

Οι πρώτοι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 7 Μαΐου και οι δεύτεροι στις 9 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου. Μέσω του «Super Κατερίνα», ο Γιάννης Πουλόπουλος έκανε λόγο για πρόταση που έχει γίνει στην Έλενα Παπαρίζου, με αφορμή τα 50 χρόνια που συμμετέχει η Ελλάδα στη Eurovision. Η τραγουδίστρια πουτ κέρδισε τον διαγωνισμό το 2005 για λογαριασμό της Ελλάδας, επεξεργάζεται την πρόταση με την ομάδα της.

The 31 broadcasters who’ll compete to get to this year’s #Eurovision Song Contest Grand Final now know in which Semi-Final they will perform 🎉

Thanks to @svt and the City of Malmö for all your hospitality 🙏

More on the Draw held this evening ⬇️https://t.co/yuSYgIPEU0 pic.twitter.com/iTYgLk8eJm

— EBU (@EBU_HQ) January 30, 2024