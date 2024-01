Κανάλι έκανε φώτοσοπ: Τηλεοπτικό μέσο φούσκωσε το στήθος νεαρής βουλευτού στην Αυστραλία

Σφοδρή κριτική δέχεται ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Αυστραλία επειδή «πείραξε» τη φωτογραφία μιας νεαρής βουλευτού, διογκώνοντας το στήθος της και εμφανίζοντας ένα τμήμα της κοιλιάς της. Η «πειραγμένη» φωτογραφία της 31χρονης Τζόρτζι Πάρσελ μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του δικτύου Nine News για την αντίθεσή της στην απόφαση της κυβέρνησης της πολιτείας της Βικτώρια της Αυστραλίας να απορρίψει την απαγόρευση του κυνηγιού πάπιας. Η βουλευτής ανήρτησε στην πλατφόρμα X την αυθεντική φωτογραφία της, που είχε ληφθεί πριν από έναν χρόνο, και την «πειραγμένη» για να δείξει την επεξεργασία που υπέστη. «Υπέφερα πολύ χθες. Αλλά δεν περίμενα να δω το σώμα μου και το ένδυμά μου να έχουν υποστεί επεξεργασία από ένα μέσο ενημέρωσης. Δείτε τα μεγεθυμένα στήθη και το ένδυμά μου, που πειράχτηκε για να είναι πιο αποκαλυπτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνέβαινε αυτό σε έναν άνδρα βουλευτή», σχολίασε οργισμένη.

Η βουλευτής του κόμματος Animal Justice («Δικαιοσύνη για τα Ζώα»), η νεότερη στη Βουλή της Βικτώρια, έχει συχνά αξαπολύσει πυρά για την «διαρκή σεξουαλικοποίηση και μετατροπή σε αντικείμενα» των γυναικών στην πολιτική σκηνή της Αυστραλίας. Η Πέρσελ δήλωσε ότι η θέα της πειραγμένης φωτογραφία της ήταν το αποκορύφωμα της χειρότερης μέρας της αφότου εξελέγη το 2022. «Σίγουρα είναι ενοχλητικό να βλέπεις το σώμα σου αλλοιωμένο στη συσκευή της τηλεόρασής σου στο ίδιο σου το σπίτι. Αυτό που μου συνέβη το τελευταίο 24ωρο είναι κάτι που ουδέποτε θα είχε συμβεί σε άρρενα πολιτικό», τόνισε. Η βουλευτής, η οποία στο παρελθόν έχει αποκαλύψει ότι εργαζόταν ως στριπτιζέζ για να βγάζει τα προς το ζην όσο φοιτούσε στη Νομική Σχολή, έχει γίνει εδώ και καιρό στόχος σεξιστικής κακοποίησης, την οποία ανανέωσε, όπως λέει, η αλλοιωμένη φωτογραφία της.« [Με επικρίνουν, λέγοντάς μου “πίσω στο pole dancing κοντάρι”, σαν να τη χρησιμοποιούν εναντίον μου», είπε.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024