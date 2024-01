Έλον Μασκ – τσιπ σε ανθρώπους: Ανακοινώθηκε η πρώτη επιτυχημένη εμφύτευση σε εγκέφαλο

Την πρώτη επιτυχημένη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο από την εταιρεία του Neuralink, ανακοίνωσε ο πολυεκατομμυριούχος Έλον Μασκ. Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ανέφερε ότι η επέμβαση έγινε τη Δευτέρα και ότι ο ασθενής «αναρρώνει καλά». Ο Μασκ δήλωσε, επίσης ότι το πρώτο προϊόν της Neuralink ονομάζεται Telepathy (τηλεπάθεια) και θα επιτρέπει «τον έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας, και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευής, μόνο με τη σκέψη». «Οι αρχικοί χρήστες θα είναι όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άκρα τους», συνέχισε. «Φανταστείτε αν ο Στίβεν Χόκινγκ μπορούσε να επικοινωνήσει πιο γρήγορα από έναν δακτυλογράφο ή έναν υπεύθυνο δημοπρασιών. Αυτός είναι ο στόχος», τόνισε.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Η Neuralink, η οποία στοχεύει στη δημιουργία διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), άρχισε να στρατολογεί ανθρώπους ασθενείς για την πρώτη της κλινική δοκιμή το περασμένο φθινόπωρο αφού πήρε το πράσινο φως από τον Οργανισμό Τρφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή η Neuralink ανέφερε ότι άτομα που έχουν τετραπληγία λόγω τραυματισμού του αυχενικού νωτιαίου μυελού ή αμυοτροφικής σκλήρυνσης (ALS) μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μελέτη.

Λεπτομέρειες για τα στοιχεία του ασθενή δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, αλλά η συγγραφέας Άσλι Βανς, η οποία έγραψε το 2015 τη βιογραφία «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future», ανέφερε σε δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο ιδανικός υποψήφιος για την πρώτη δοκιμή της Neuralink σε άνθρωπο ήταν «ένας ενήλικας κάτω των 40 ετών του οποίου και τα τέσσερα άκρα είναι παράλυτα». Η Βανς εξήγησε ότι μόλις «μερικές ώρες» αρκούν για να εκτελέσει ένας χειρουργός μια κρανιοτομή και άλλα 25 λεπτά για να εισαχθεί το τσιπ από ένα ρομπότ στην περιοχή του εγκεφάλου. Ο Μασκ δεν μοιράστηκε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, αλλά είπε ότι τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά και υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε μια μέρα να επιτρέψει στους ανθρώπους να βιώσουν νέες πραγματικότητες στη ζωή τους.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024