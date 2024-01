Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο: Το Icon of the Seas σάλπαρε παρά τις αντιδράσεις

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο απέπλευσε από το Μαϊάμι της Φλόριντα για το παρθενικό του ταξίδι, εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου του. Το Icon of the Seas, που ανήκει στον Royal Caribbean Group, έχει μήκος 365 μέτρα, διαθέτει 20 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7.600 επιβάτες. Σύμφωνα με το BBC, το κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να πραγματοποιήσει επταήμερο ταξίδι με προορισμό νησιά της Καραϊβικής. Όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, περιβαλλοντολόγοι έχουν διατυπώσει προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο διαρροών επιβλαβούς μεθανίου στην ατμόσφαιρα από το θηριώδες πλοίο, το οποίο κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

The Icon of the Seas, the world’s largest cruise ship, embarked on its first voyage from Miami. The ship runs on liquefied natural gas, which burns more cleanly than traditional marine fuel https://t.co/exi04XMI6H pic.twitter.com/o8GAP5rExv

Κατασκευασμένο σε ναυπηγείο στο Τούρκου της Φινλανδίας, το πλοίο διαθέτει επτά πισίνες και έξι νεροτσουλήθρες. Η κατασκευή του κόστισε 2 δισ. δολάρια και διαθέτει πάνω από 40 εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια. Παρόλο που το LNG καίγεται πιο καθαρά από τα παραδοσιακά ναυτιλιακά καύσιμα, υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής μεθανίου, γεγονός άκρως ανησυχητικό αφού πρόκειται για ένα πολύ πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου συγκριτικά με το διοξείδιο του άνθρακα.

«Είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση», δήλωσε ο Bryan Comer, διευθυντής του θαλάσσιου προγράμματος στο Διεθνές Συμβούλιο για τις Καθαρές Μεταφορές (ICCT), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Κατά τις εκτιμήσεις μας, η χρήση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο παράγει τουλάχιστον 120% περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από ό,τι το ναυτιλιακό πετρέλαιο», συμπλήρωσε ο ίδιος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ICCT δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία υποστήριζε ότι οι εκπομπές μεθανίου από τα πλοία που χρησιμοποιούν LNG ήταν υψηλότερες από ό,τι υπέθεταν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Το πελώριο κρουαζιερόπλοιο διαθέτει παροχές που θα ικανοποιήσουν για κάθε μέλος της οικογένειας, δήλωσε ο Jason Liberty, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean Group, στο USA TODAY, πριν από το παρθενικό ταξίδι του πλοίου. Το Icon χωρίζεται σε οκτώ ξεχωριστές «γειτονιές», καθεμία με τη δική της ατμόσφαιρα και τις δικές τις δραστηριότητες. Το Thrill Island, με την εύστοχη ονομασία, διαθέτει ένα πελώριο υδάτινο πάρκο και το Crown’s Edge, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν 50 μέτρα πάνω από τον ωκεανό κατά μήκος ενός τεράστιου λογότυπου. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τον προσομοιωτή σέρφινγκ FlowRider, το μίνι γκολφ και την αναρρίχηση.

Η ζώνη Chill Island με τα τρία καταστρώματα, φιλοξενεί τέσσερις από τις επτά πισίνες του Icon μαζί με άφθονες ξαπλώστρες για ατέλειωτες ώρες ηλιοθεραπείας, ή χαλάρωσης στη σκιά. Η «γειτονιά» Surfside έχει σχεδιαστεί για οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι γονείς μπορούν να χαλαρώνουν στην πισίνα Water’s Edge Pool, ενώ τα παιδιά τους διασκεδάζουν στους χώρους Splashaway Bay και Baby Bay. Η συγκεκριμένη ζώνη διαθέτει επίσης αίθουσα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και καρουζέλ.

5 times larger than the Titanic: the world’s largest cruise ship set off on its first voyage from Miami

“Icon of the Seas” is 365 meters long and almost 50 meters wide – that’s like three football fields. On the 20 decks of the ship there are 2,800 cabins, water parks, bowling… pic.twitter.com/QZdMmCr6Le

