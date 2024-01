Ιντιάνα: Καμήλες και ζέβρες ξεχύθηκαν σε αυτοκινητόδρομο αφού έπιασε φωτιά το φορτηγό που τις μετέφερε

Ένα φορτηγό που μετέφερε ζώα για παραστάσεις τσίρκου τυλίχτηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο της Ιντιάνα νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να ξεχυθούν ελεύθερες καμήλες, ζέβρες και ένα άλογο και να αρχίσουν να κάνουν βόλτες στην περιοχή. Σύμφωνα με τη New York Post, αστυνομικοί έσπευσαν να αιχμαλωτίσουν τις καμήλες, οι οποίες εμφανίζονται σε βίντεο να περιπλανιούνται κατά μήκος του Διαπολιτειακού Αυτοκινητόδρομου 69, ενώ στο βάθος υψώνεται ο καπνός από το φλεγόμενο φορτηγό. Πέντε ζέβρες βρέθηκαν να μασουλάνε το κοντινό γρασίδι, ανεπηρέαστες από το χάος και τις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το φορτηγό, που ήταν γεμάτο ζώα έπιασε φωτιά γύρω στις 2 π.μ. στην κομητεία Γκραντ, περίπου 95 χλμ βορειοανατολικά της Ινδιανάπολης. Ευτυχώς, δύο αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή είδαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να ελευθερώσουν τα ζώα από τη φλεγόμενη καρότσα. Στη συνέχεια, έπρεπε να τα αιχμαλωτίσουν ξανά για να τα οδηγήσουν σε ασφαλές μέρος. «Δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βοηθός σερίφη Μπρέντ Ρέσετ. Χρειάστηκαν περίπου τέσσερις ώρες μέχρι να κατασβεθεί πλήρως η φωτιά και να ανοίξει ξανά ο αυτοκινητόδρομος, αφού προηγουμένως είχαν διασωθεί τα ζώα. Το φορτηγό καταστράφηκε πλήρως από την πυρκαγιά, που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από βλάβη του εξοπλισμού. Κανένα από τα δέκα ζώα δεν τραυματίστηκε, ενώ και ο 57χρονος οδηγό είναι σώος.

Οι δύο αστυνομικοί που έσπευσαν να σώσουν τα ζώα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εισπνοή καπνού, αλλά αργότερα πήραν εξιτήριο. Η αστυνομία περιόρισε τις καμήλες, τις ζέβρες και το άλογο με αυτοσχέδιους φράχτες μέχρι να φτάσουν άλλα φορτηγά από το τσίρκο Shrine και να παραλάβουν τα ζώα.

Here's something you don't see often on your commute! A truck carrying zebras and camels halted traffic after it caught on fire on a highway in Indiana. pic.twitter.com/pOpHBYHAxb

