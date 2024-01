Δυστύχημα με αλεξίπτωτο Βρετανία: Βίντεο σοκ από μοιραία πτώση 33χρονου

Ένας Βρετανός έχασε τη ζωή του, αφού το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε καθώς έπεσε στο κενό από έναν ουρανοξύστη στην Ταϊλάνδη και η κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες του στιγμές. Ο 33χρονος Νέιθι Όντινσον, ανέβηκε παράνομα στην κορυφή του 29ου ορόφου του ουρανοξύστη στο παραθαλάσσιο θέρετρο Πατάγια, το βράδυ του Σαββάτου. Τα τρομακτικά πλάνα δείχνουν τον τολμηρό άνδρα να μετρά αντίστροφα «τρία, δύο, ένα, τα λέμε» πριν πηδήξει στο κενό και βρει τραγικό θάνατο, αφού το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε ποτέ. Ο Όντινσον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακούγεται στη συνέχεια να προσγειώνεται σε ένα δέντρο πριν πέσει στο έδαφος. Λίγο αργότερα, οι τραυματιοφορείς τον εντόπισαν νεκρό. Η τουριστική αστυνομία της Πατάγια ειδοποιήθηκε για το δυστύχημα και έσπευσε στο σημείο βρίσκοντας το πτώμα του 33χρονου στο έδαφος.

Ένας φρουρός ασφαλείας, δήλωσε: «Άκουσα τον ήχο του δέντρου και νόμιζα ότι ήταν ένα πεσμένο κλαδί που χτύπησε στο έδαφος. Μια γυναίκα ούρλιαξε και έτσι πήγα προς τα εκεί και συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για άτομο. Ήταν νεκρός. Είδα ότι είχαν πηδήξει από το κτίριο». Στο βίντεο, ο Νέιθι ρωτάει το άτομο που τον καταγράφει αν η κάμερα του κράνους του έχει το κόκκινο φως που αναβοσβήνει για να δείξει ότι καταγράφει. Όταν συνειδητοποιεί ότι δεν καταγράφει, ο άνδρας βγάζει το κράνος του και πατάει το κουμπί πριν ελέγξει για λίγο το αλεξίπτωτό του. Ο φίλος του, ένας Ταϊλανδός ντόπιος, αναφωνεί «γα….ο» όταν ακούει τον κ. Odinson να χτυπάει στο έδαφος.

Και πρόσθεσε: «Έφτιαχναν βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το είχαν ξανακάνει αυτό και ήξεραν ότι δεν επιτρεπόταν». Ο αστυνομικός που μίλησε για το μοιραίο συμβάν δήλωσε: «Το αλεξίπτωτο που χρησιμοποίησε το θύμα για να πηδήξει δυσλειτούργησε και δεν ήταν κεντραρισμένο όπως αναμενόταν. Ήταν σε άθλια κατάσταση όταν φτάσαμε». «Ο φίλος που κατέγραψε το βίντεο με το άλμα του ανακρίθηκε και το βίντεο εξετάστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Εξετάζουν το αλεξίπτωτο», σημείωσε.

The last moments of Nathy Odinson before he took the fatal jump In Thailand.

