Ματσάρα στη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί!

Έπειτα από την εντός έδρας ήττα-σοκ από τον Ατρόμητο για το πρώτο ματς της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα του στο μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Superleague κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (20:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), σε μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που ισοβαθμούν στην κορυφή. Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει αφήσει εντελώς στο παρελθόν την ήττα από τον Άρη, μετρώντας έκτοτε 4 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίες (ΠΑΣ, Βόλος στο πρωτάθλημα, Πανσερραϊκός στο Κύπελλο Betsson) ήρθαν με “σούμα” 13 τερμάτων, με τους Θεσσαλονικείς να δείχνουν πως δεν τους σταματα τίποτα. π

Στα μεγάλα πλεονεκτήματα του συνόλου του Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι πως δεν είχε μεσοβδόμαδο παιχνίδι για το Κύπελλο Betsson, επομένως θα υποδεχτεί πιο ξεκούραστος τους «πράσινους».

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των γηπεδούχων, αυτοί δεν μπορούν να υπολογίζουν στους διεθνείς Γουίλιαμ Τρόοστ-Εκόνγκ και Αλί Σαμάτα, αλλά και στους Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ιβάν Νάσμπεργκ. Όλοι οι υπόλοιποι, θα είναι κανονικά στην αποστολή, οι οποία απαρτίζεται από τους εξής: Κοτάρσκι, Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μάρκος Αντόνιο, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ,Μπράντον, Τζίμας.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα μια σχετική αστάθεια λόγω της ενσωμάτωσης του συστήματος ενός νέου προπονητή, των νέων μεταγραφών αλλά και των πολλών τραυματισμών, με αποτέλεσμα την απροσδόκητη ήττα με σκορ 2-1 από τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Betsson. Η κούραση του «τριφυλλιού» από τα συνεχόμενα κομβικά παιχνίδια είναι δεδομένη, ωστόσο θα πρέπει η ομάδα του Φατίχ Τερίμ να συνέλθει γρήγορα, αφού μετά την Τούμπα ακολουθεί η ρεβάνς με τον Ατρόμητο (31/01) και αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (04/02). Το θετικό, για τον Παναθηναϊκό, είναι πως θα πάει ενισχυμένος στην Τούμπα, αφού επέστρεψαν στην αποστολή σημαντικοί παίκτες, προσθέτοντας βάθος στο σύνολό του.

Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο που θα τους αφήσει μόνους πρώτους, ενώ έχουν επίσης μεγάλο κίνητρο για μια νίκη σε ντέρμπι, η οποία ακόμη δεν έχει έρθει στη φετινή σεζόν. Με εξαίρεση το ματς με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» που δεν ολοκληρώθηκε, ο Παναθηναϊκός έχει μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, μια ήττα και μία ισοπαλία με την ΑΕΚ, και μία ήττα από τον Άρη. Ωστόσο, είναι σαφές, ειδικά βάσει συνθηκών, πως οι «πράσινοι» δεν θα έλεγαν όχι και σε μία ισοπαλία στην Τούμπα, η οποία θα τους διατηρούσε στην πρώτη θέση, έστω και σε τριπλή ισοβαθμία με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (αν νικήσει τον ΟΦΗ).

Σχετικά με τα αγωνιστικά νέα των φιλοξενούμενων, ο Τερίμ θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά και τους Άνταμ Τσέριν, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που επέστρεψαν στην αποστολή. Από την άλλη, εκτός παραμένουν Χουάνκαρ, Σεμπαστιάν Παλάσιος και Μπαρτ Σένκεφελντ. Αναλυτικά, η αποστολή των «πρασίνων» απαρτίζεται από τους εξής: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Ακαϊντίν.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Kουλιεράκης – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Μπράντον.

Παναθηναϊκός (Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Αράο – Κώτσιρας, Βιλένα, Μπακασέτας – Αϊτόρ, Μαντσίνι, Ιωαννίδης.

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι

Βοηθοί: Ίτερλαντ, Γκρένεβικ

4ος: Γκορτσίλας

VAR: Χάγκεν, Νικολακάκης

1 2.32 Χ 3.30 2 3.15

Over 2,5 2.05 Under 2,5 1.78

Όσο για τον πολυσυζητημένο διαιτητή, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επέλεξε τον Νορβηγό Ρόχιτ Σάγκι. Ο Σάντρε Σκάνσεν, Νορβηγός δημοσιογράφος, μίλησε στο Metropolis 95.5 για τον Σάγκι Ρόιτ. «Είναι ο δεύτερος Νορβηγός που έρχεται να σφυρίξει στην Ελλάδα. Ο πρώτος ήταν ο Έσπεν Έσκας, ο οποίος είχε παίξει ένα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ την περασμένη σεζόν. Ο Σάγκι Ρόιτ χαίρει του σεβασμού των παικτών στη Νορβηγία, έχει διθνή παιχνίδια και καλό όνομα. Χαιρόμαστε που θα βρεθεί σε ένα ντέρμπι κορυφής» είπε αρχικά και συνέχισε:

What a breath of fresh air Rohit Saggi brings to Norwegian football!

-Allows contact: higher intensity

-Keeps fit: stays close to situations despite intensity

-Clear communication: adjusts importance of diff situations

Easier to develop players/teams in the context he creates👏 pic.twitter.com/XnTHgHrkZi

— Luis B. Pimenta (@lbpimenta) December 1, 2019