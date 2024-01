Έβαζε Viagra στον καφέ συναδέλφων της- Την εντόπισαν και τη βιντεοσκόπησαν

Μια γυναίκα ανακάτεψε αλεσμένα χάπια Viagra σε στιγμιαίο καφέ σε μια προσπάθεια να δηλητηριάσει τους συναδέλφους της, σύμφωνα με δικαστήριο. Η 62χρονη Karen Beale εργαζόταν ως καθαρίστρια στο Envirograf, ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει προϊόντα πυροπροστασίας στο Ντόβερ, όταν βιντεοσκοπήθηκε να βάζει σε ένα βάζο με στιγμιαίο καφέ αλεσμένα χάπια Viagra, όπως είπαν στο δικαστήριο του Canterbury στην αρχή της δίκης της. Η κάμερα είχε στηθεί μετά από παράπονα για τον καφέ που έφτιαχνε, όπως ακούστηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα. Οι μάρτυρες έκαναν παράπονα για περίεργη γεύση, μπλε και άσπρες κηλίδες και έναν περίεργο πολτό.

Woman laced colleagues’ coffee with Viagra, court told.

Karen Beale, 62, a cleaner at Envirograf in Dover, is accused of attempting to poison staff

