Εντοπίστηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο πουλί- Είναι «μισό αρσενικό, μισό θηλυκό»

Ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο «μισό θηλυκό και μισό αρσενικό» πουλί εντοπίστηκε από ζωολόγο του Πανεπιστημίου του Οτάγκο στην Κολομβία. Ο διακεκριμένος καθηγητής Hamish Spencer έκανε διακοπές στην Κολομβία, όταν ένας ερασιτέχνης ορνιθολόγος John Murillo έδειξε έναν άγριο πουλί με μισά πράσινα και μισά μπλε φτερά. Σε αυτό το είδος, τον μελιτοφόρο (Chlorophanes spiza) τα θηλυκά έχουν πράσινα φτερά και τα αρσενικά μπλε. «Πολλοί παρατηρητές πουλιών θα μπορούσαν να περάσουν όλη τους τη ζωή και να μην δουν ένα τέτοιο είδος πουλιού. Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο στα πτηνά, δεν γνωρίζω άλλα παραδείγματα από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, και αισθάνομαι προνομιούχος που το είδα», είπε ο καθηγητής Spencer.

Report of bilateral gynandromorphy in a Green Honeycreeper (Chlorophanes spiza) from Colombia https://t.co/W2HxLRqtNJ pic.twitter.com/3HfvjjDiH1

