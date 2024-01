Γκουαρδιόλα – Κλοπ: “Είναι ο καλύτερος αντίπαλος που είχα ποτέ”, είπε ο Πεπ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, μετά την ανακοίνωση του Γιούργκερν Κλοπ για αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. «Είναι επειδή, πώς να το θέσω, δεν έχω ενέργεια», είπε ο 56χρονος Γερμανός προπονητής, νικητής έξι σημαντικών τροπαίων σε περισσότερα από οκτώ χρόνια με τους «Reds», σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Συνειδητοποίησα ότι οι πόροι μου δεν ήταν απεριόριστοι και προτιμώ να δώσω τα πάντα σε αυτήν την σεζόν και μετά να κάνω ένα διάλειμμα ή να σταματήσω», εξήγησε ο διάσημος τεχνικός.

Για τον Γερμανό προπονητή, ο οποίος έγινε ο αγαπημένος του Άνφιλντ με τον ενθουσιασμό του και την επιτυχία του, «αυτός ο σύλλογος αντιπροσωπεύει τόσα πολλά πράγματα για τόσους πολλούς ανθρώπους». Από τώρα έως τον Μάιο, ο Κλοπ μπορεί να εμπλουτίσει την τροπαιοθήκη του, καθώς η Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, εξακολουθεί να διεκδικεί στο FA Cup (4ος γύρος) καθώς και στο Europa League (γύρος των 16) και θα παίξει στον τελικό του League Cup στις 25 Φεβρουαρίου με την Τσέλσι.

“No other English club ever, even if I have nothing to eat…

…that will not happen, thanks to Liverpool”

Jürgen Klopp was all jokes 🤣 pic.twitter.com/zxQQ5qJddm

— B/R Football (@brfootball) January 26, 2024