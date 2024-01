Ινδία: Οικογένεια έπνιξε στον Γάγγη 5χρονο με τελικό στάδιο λευχαιμίας

Σε μια αδιανόητη κίνηση προχώρησαν οι γονείς ενός 5χρονου με καρκίνο στο τελικό στάδιο στην Ινδία καθώς, όπως κατέγραψαν σε βίντεο αυτόπτες μάρτυρες, έπνιξαν το παιδί στον ποταμό Γάγγη επειδή πίστευαν ότι η βουτιά στο νερό θα το… θεράπευε! Το τραγικό περιστατικό, με το παιδί να αφήνει την τελευταία του πνοή κάτω από το νερό, συνέβη την Τρίτη. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί κρατάει κάτω από το νερό για αρκετή ώρα μια γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι είναι η θεία του. Όταν, δε, αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να πάρουν το παιδί, η θεία τους επιτέθηκε φωνάζοντας, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι το 5χρονο αγόρι θα αναστηθεί.

Οδηγός ταξί που μετέφερε την οικογένεια από το σπίτι τους, στην Χαριντάρ, στο Δελχί, περιέγραψε ότι το 5χρονο αγόρι «ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση» και ότι του είπαν πως οι γιατροί είχαν εγκαταλείψει τις ελπίδες να το σώσουν από τη λευχαιμία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι «η οικογένεια έφερε το παιδί εδώ γιατί πίστευαν ότι η βουτιά στον Γάγγη θα το εξαγνίσει». Για τους ινδουιστές ο ποταμός Γάγγης είναι ιερός, με τους πιο πιστούς να υποστηρίζουν ότι έχει την «δυνατότητα» να ξεπλένει τις αμαρτίες, καθώς και ότι τυχόν θάνατος κοντά στα νερά, ή η αποτέφρωση μέσα σε αυτά, θα φέρει την αιώνια σωτηρία.

VIDEO: Family Drowns 5-Year-Old In 'Healing River' To Cure Cancer

Tragedy struck in India when a five-year-old boy, diagnosed with terminal cancer, was drowned as his family tried to cure him with water from the River Ganges, Daily Mail reports Thursday.

According to the… pic.twitter.com/xcN7VmflSb

— Punch Newspapers (@MobilePunch) January 25, 2024