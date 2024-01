Ταϊλάνδη: Γυναίκα συνελήφθη επειδή έβγαλε το κατοικίδιο… βόλτα

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησε η αστυνομία στην Ταϊλάνδη η οποία αποφάσισε να βγάλει το λιοντάρι που είχε ως κατοικίδιο ζώο στους δρόμους της Πατάγια. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή ελεγχόμενου άγριου ζώου χωρίς άδεια, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο έως 100.000 μπατ (2571 ευρώ). Ένα βίντεο που έχει γίνει πλέον viral δείχνει το αλυσοδεμένο λιονταράκι να κάθεται στο πίσω μέρος μιας λευκής, ανοιχτής Bentley. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας άνδρας από τη Σρι Λάνκα.

Αν και δεν είναι παράνομο να κατέχει κανείς ένα λιοντάρι στην Ταϊλάνδη, πρέπει να είναι επίσημα καταχωρημένο.Οι αρχές της Ταϊλάνδης δήλωσαν ότι το ζώο αγοράστηκε από έναν Ταϊλανδό στην επαρχία Nakhon Pathom, ο οποίος διευκόλυνε επιτυχώς την παράδοσή του στην Πατάγια.

Ο άνδρας που πούλησε το λιοντάρι στον άνδρα από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, θα αντιμετωπίσει επίσης κατηγορίες για μετακίνηση ζώου χωρίς άδεια. Οι αξιωματούχοι λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 224 λιοντάρια στην Ταϊλάνδη που έχουν νόμιμους ιδιοκτήτες.

