Έβγαλε βόλτα λιοντάρι: Χειροπέδες σε Ταϊλανδή – Δείτε το viral βίντεο

Χειροπέδες φόρεσε η αστυνομία στην Ταϊλάνδη σε μια γυναίκα, το κατοικίδιο της οποίας – μια λέαινα – εθεάθη να απολαμβάνει μια βόλτα με κάμπριο στους δρόμους του θερέτρου Πατάγια. Βίντεο που έγινε viral εν τω μεταξύ, δείχνει την αλυσοδεμένη λέαινα στο πίσω μέρος μιας λευκής Bentley. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας άνδρας από τη Σρι Λάνκα, που έχει φύγει στο μεταξύ από την Ταϊλάνδη και πιστεύεται ότι είναι φίλος της γυναίκας, ονόματι Sawangjit Kosoongnern. Στην Ταϊλάνδη δεν απαγορεύεται να είναι κάποιος ιδιοκτήτης λιονταριού, μόνον που θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι αγόρασε τη λέαινα από έναν συμπατριώτη της στην επαρχία Νακχόν Παθόμ της Ταϊλάνδης. Ο άνδρας αυτός μετέφερε για λογαριασμό της τη λέαινα στην Πατάγια χωρίς προηγούμενη άδεια των Αρχών με αποτέλεσμα η Sawangjit Kosoongnern να αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για παράνομη κατοχή άγριου ζώου, που επισύρουν ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 2.800 δολαρίων.

H αστυνομία αναζητεί επίσης τον φερόμενο φίλο της, που διατηρούσε τη λέαινα σε νοικιασμένη βίλα με πισίνα, προκειμένου να του απαγγείλει κατηγορίες για μεταφορά άγριο ζώου σε δημόσιους χώρους, που επισύρει ποινή εξάμηνης φυλάκισης και πρόστιμο 1.400 δολαρίων. Ενώ κατηγορίες θα απαγγελθούν και στον άνδρα που πούλησε τη λέαινα στη γυναίκα, για μετακίνηση άγριου ζώου χωρίς άδεια. Σύμφωνα με αξιωματούχους αυτή τη στιγμή υπάρχουν 224 λιοντάρια στην Ταϊλάνδη με νόμιμους ιδιοκτήτες.

WATCH: A woman is facing jail or a hefty fine after her friend took her pet lion out for a spin in a Bentley convertible in Pattaya, Thailand. pic.twitter.com/nIx03jXHGz

