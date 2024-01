Boeing 757 – ατύχημα: Έφυγε ο μπροστινός τροχός λίγο πριν την απογείωση

O μπροστινός τροχός ενός Boeing 757 της Delta Air Lines αποκολλήθηκε και κύλησε σε έναν λόφο την ώρα που το επιβατικό αεροσκάφος ετοιμαζόταν για απογείωση, σύμφωνα με την αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA). Το αεροσκάφος της Delta με 184 επιβάτες, δύο πιλότους και τετραμελές πλήρωμα καμπίνας ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από αεροδρόμιο της Ατλάντα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο, όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως αναφέρεται στην προκαταρκτική έκθεση της FAA που κατατέθηκε τη Δευτέρα, ουδείς τραυματίστηκε. Το Boeing ετοιμαζόταν να τροχοδρομήσει στο διάδρομο προσαπογείωσης όταν «ο μπροστινός τροχός του βγήκε από τη θέση του και κύλησε στο λόφο», σημειώνεται.

Εκπρόσωπος της Delta Airlines είπε στην Washington Post ότι το αεροσκάφος αναχωρούσε από το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας. «Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ταλαιπωρία», είπε ο αερομεταφορέας, σημειώνοντας ότι χάθηκε ένα ελαστικό από το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροπλάνο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, πρόσθεσε η Delta. Το περιστατικό έρχεται να προσθέσει νέους πονοκεφάλους στην ηγεσία της Boeing μετά την αποκόλληση προ εβδομάδων ενός πάνελ καμπίνας από ένα αεροσκάφος Boeing 737 Max 9 των Alaska Airlines ενώ βρισκόταν χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος. Αν και ουδείς τραυματίστηκε, το συμβάν πυροδότησε νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των εν λόγω αεροσκαφών με την FAA να καθηλώνει στο έδαφος και τα 171 Boeing 737 Max 9 στις ΗΠΑ.

