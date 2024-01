Σιμόνε Ιντζάγκι: Πήρε το Σούπερ Καπ και έγραψε ιστορία στην Ίντερ

Η Ίντερ ήταν η μεγάλη νικήτρια στον προχθεσινό τελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Νάπολι με 1-0, χάρις στο «χρυσό» γκολ που πέτυχε ο Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Οι Νερατζούρι με αυτόν τον τρόπο κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ενώ παράλληλα πανηγύρισαν το 8ο Σούπερ Καπ στην ιστορία τους. Βέβαια, αυτός ο τίτλος είναι ιδιαίτερος και για τον προπονητή της ομάδας του Μιλάνου, Σιμόνε Ιντζάγκι.

Ο 47χρονος πανηγύρισε τον πέμπτο τίτλο ως τεχνικός της Ίντερ και έγινε εκείνος με τις περισσότερες νίκες σε τελικούς στην ιστορία της ομάδας. Μετά από τα δύο σερί Coppa Italia (2022,2023) και τρία διαδοχικά Super Cup (2021,2022,2023), ο Ιντζάγκι έφτασε τις πέντε νίκες σε τελικούς, και ξεπέρασε στην σχετική λίστα τους Ελένιο Ερέρα και Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έχουν από τέσσερις. Ο Ιταλός προπονητής, έχει ηττηθεί σε τελικό μόνο από την Μάντσεστερ Σίτι, στον μεγάλο τελικό του Champions League τον Ιούνιο του 2023. Επίσης, ο Σιμόνε Ιντζάγκι είναι πια ο πολυνίκης του θεσμού με πέντε κατακτήσεις (2 με Λάτσιο, 3 με Ίντερ), μία περισσότερη από τους Μαρσέλο Λίπι και Φάμπιο Καπέλο.

5 – Simone Inzaghi (5) is the manager with the most trophies won in the finals in Inter’s history in all competitions (since 1929/30), overtaking Helenio Herrera and Roberto Mancini (both 4). Olympus.#NapoliInter #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/JTpqwg7gVV

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 22, 2024