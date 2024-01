Μπίλι Άιλις – Όσκαρ 2024: “Η υποψηφιότητά μου σημαίνει τα πάντα για εμένα”

Ένα τραγούδι της Μπίλι Άιλις είναι υποψήφιο για Όσκαρ στη φετινή τελετή απονομής. Το «What Was I Made For?» που ερμήνευσε η τραγουδίστρια για την ταινία «Barbie» διεκδικεί το Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού. Υποψήφια στην ίδια κατηγορία είναι ακόμα τα «The Fire Inside» της ταινίας «Flamin’ Hot», «I’m Just Ken» επίσης από την ταινία «Barbie», «It Never Went Away» από το «American Symphony» και «Wahzhaze (A Song for My People)» από την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon».

Για να ευχαριστήσει την Ακαδημία για την υποψηφιότητά της, η Μπίλι Άιλις έκανε μια ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα στιγμιότυπο στο οποίο αγκαλιάζει τη Μάργκοτ Ρόμπι κι έγραψε στη λεζάντα: «Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Ακαδημίας που πρότειναν το “What Was I Made For?”. Είμαστε ατελείωτα ευγνώμονες για αυτή την τιμή και που συμμετείχαμε στη “Barbie”».

Το κείμενο που συνυπογράφει με τον αδερφό της Φινέα για την υποψηφιότητά τους

Στη συνέχεια, έγραψε ακόμα ένα κείμενο, το οποίο υπογράφει με τον αδερφό και μουσικό της, Φινέα. Σε αυτό, αναφέρει: «Είναι μεγάλη μας τιμή να λάβουμε μια υποψηφιότητα για το “What Was I Made For?”. Ως δια βίου οπαδοί του κινηματογράφου, της μουσικής στον κινηματογράφο και των βραβείων Όσκαρ, αυτό σημαίνει τα πάντα για εμάς. Είμαστε τόσο ευγνώμονες στην Ακαδημία, στα μέλη της και στο ότι αναγνωριζόμαστε μαζί με τόσους πολλούς τραγουδοποιούς που σεβόμαστε και θαυμάζουμε. Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη και οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στην ασύγκριτη Greta Gerwig και τον Noah Baumbach για το ιδιοφυές όραμα και την εκτέλεση, σε όλο το καστ και το συνεργείο της Barbie, στην Lucky Chap Entertainment και στην ομάδα της Warner Bros. Pictures. Ευχαριστούμε τον Mark Ronson και τον Andrew Wyatt που έπλεξαν το τραγούδι μας σε αυτή την ταινία. Και ένα μεγάλο μπράβο στη Margot Robbie για την απίστευτη διορατικότητά της ως παραγωγός και την εξαιρετική ερμηνεία της που μας άγγιξε τόσο βαθιά, όταν γράφαμε αυτό το τραγούδι. Είναι πραγματικά τιμή μας. Σας ευχαριστούμε».