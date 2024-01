Ιλαρά κρούσματα 2024: Συναγερμός στην Ευρώπη – Ανησυχία στον ΠΟΥ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα κρούσματα ιλαράς στην Ευρώπη αυξήθηκαν πέρυσι κατά 30 φορές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι μολύνθηκαν το 2023, σε σύγκριση με 941 κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2022. Ο ΠΟΥ πιστεύει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του εμβολιασμού λιγότερων παιδιών κατά της νόσου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Οι επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών προειδοποίησαν ότι τα κρούσματα εξακολουθούν να αυξάνονται και ότι απαιτούνται «επείγοντα μέτρα» για την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης.

Μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρώπη, ο Δρ Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε: «Έχουμε δει, στην περιοχή, όχι μόνο μια 30πλάσια αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς, αλλά και σχεδόν 21.000 νοσηλείες και πέντε θανάτους που σχετίζονται με την ιλαρά. Αυτό είναι ανησυχητικό». «Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία των παιδιών από αυτή τη δυνητικά επικίνδυνη ασθένεια». Σημειώνεται ότι στη Βρετανία -και όχι μόνο- έχει ήδη σημάνει συναγερμός για έξαρση της ασθένειας.

