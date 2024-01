Μεταναστευτικό χρηματοδότηση: Ο ΔΟΜ κάνει έκκληση για τη συγκέντρωση 8 δισ. δολαρίων

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) απηύθυνε σήμερα πρώτη φορά έκκληση για τη συγκέντρωση 7,9 δισεκ. δολαρίων προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειές του να προστατεύσει τους μετανάστες, να περιορίσει τον εκτοπισμό αμάχων και να επεκτείνει τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. «Η μη συντονισμένη και αναγκαστική μετανάστευση έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ολοένα και πιο περίπλοκες», υπογράμμισε η Άιμι Πόουπ επικεφαλής του ΔΟΜ εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν τον οργανισμό να κάνει αυτή την έκκληση προς κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και μεμονωμένους δωρητές. «Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι η μετανάστευση, όταν ρυθμίζεται σωστά, συμβάλλει πολύ στην παγκόσμια ευημερία και πρόοδο», πρόσθεσε η Πόουπ, παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες θεωρούν τους μετανάστες απειλή.

Οι παράτυποι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο έχουν αναχθεί σε σοβαρό πολιτικό ζήτημα τόσο στην Ευρώπη όπως και τις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, ενόψει μάλιστα πολλών εκλογικών αναμετρήσεων φέτος. Η έκκληση για χρηματοδότηση έγινε την ώρα που ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έφτασε τα 117 εκατ. στα τέλη του 2022, εκ των οποίων αριθμός ρεκόρ – 71 εκατ.—είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, επεσήμανε ο ΔΟΜ σε έκθεσή του. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και απευθύνουμε αυτή την έκκληση για να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση: μπορούμε και πρέπει να τα πάμε καλύτερα», υπογράμμισε η Πόουπ, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2022 επικεφαλής του ΔΟΜ. «Πάνω απ’ όλα (τα χρήματα αυτά) θα συμβάλουν στην επέκταση του έργου ανάπτυξης του ΔΟΜ, γεγονός που θα τον βοηθήσει να αποτρέψει νέους εκτοπισμούς», εξήγησε η Πόουπ.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται τα τελευταία εννέα χρόνια στη διάρκεια της προσπάθειάς τους να φτάσουν σε ασφαλείς χώρες. Ο ΔΟΜ ζητεί πόρους που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τα μακροπρόθεσμα προβλήματα και όχι έκτακτες καταστάσεις, κάτι που κοστίζει περισσότερο. «Η μετανάστευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ανάπτυξης και της ευημερίας», υπογράμμισε ο οργανισμός που εκτιμά ότι οι 281 εκατ. μετανάστες σε όλο τον κόσμο παράγουν το 9,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. «Μια σωστά ρυθμισμένη μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να προωθήσει ένα πιο ασφαλές μέλλον, πιο ειρηνικό, περισσότερο βιώσιμο, με ισότητα και ευημερία», υπογράμμισε ο ΔΟΜ.

