Απαγωγή Τέξας: Πώς ένα σημείωμα έσωσε 13χρονη

Την ενοχή του ομολόγησε ένας άνδρας από το Τέξας που απήγαγε ένα 13χρονο κορίτσι στο Σαν Αντόνιο. Το κορίτσι σώθηκε αφού ένας περαστικός είδε τις λέξεις «Βοήθησε με» που είχε γράψει το παιδί σε ένα χαρτί και το έδειξε από το παράθυρο του αυτοκινήτου το οποίο είχε σταθμεύσει ο δράστης έξω ένα πλυντήριο. Ο Στίβεν Ρόμπερτ Σάμπλαν, 62 ετών, απήγαγε το παιδί υπό την απειλή όπλου στις 6 Ιουλίου 2023, στο Σαν Αντόνιο και την οδηγούσε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, ανέφερε η εισαγγελία των ΗΠΑ στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια προσθέτοντας ότι ο δράστης παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι.

Κατά τη διάρκεια της απαγωγής, ο Σαμπλάν απείλησε το παιδί, λέγοντας: «Αν δεν μπεις στο αυτοκίνητο μαζί μου, θα σου κάνω κακό», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Το κορίτσι διασώθηκε στις 9 Ιουλίου 2023, αφού ο Σάμπλαν μπήκε σε ένα πλυντήριο στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια και το κορίτσι σήκωσε το σημείωμα το οποίο έγραφε «Βοήθησέ με!» μέσα από το σταθμευμένο όχημα του Σάμπλαν. Ένας περαστικός που το είδε τηλεφώνησε στις Αρχές. Οι αστυνομικοί του Λονγκ Μπιτς είπαν ότι βρήκαν το κορίτσι «φανερά στενοχωρημένο». Ο Σαμπλάν αντιμετωπίζει ελάχιστη ποινή φυλάκισης από 20 έτη έως και ισόβια κάθειρξη, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ σε δελτίο τύπου.

