Καρίμ Μπενζεμά: Ο Γάλλος φορ προπονείται μόνος του

Τα δολάρια δεν έχουν φέρει την ποδοσφαιρική ευτυχία στον Καρίμ Μπενζεμά στην Σαουδική Αραβία. Ο σπουδαίος Γάλλος φορ τα έχει βρει σκούρα στην Σαουδική Αραβία κι έχει φτάσει να προπονείται μόνος του. Ο πρώην κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν επέστρεψε στην ώρα του από τις χειμερινές διακοπές γεγονός που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους της Αλ Ιτιχάντ.

Θυμίζουμε ότι, ο Καρίμ έλειψε από τις προπονήσεις της ομάδας του Ριγιάντ 17 μέρες ενώ επί 10 μέρες κανείς από το κλαμπ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του. Βέβαια, ο Μπενζεμά είχε τη δικαιολογία έτοιμη αναφέροντας στους διοικούντες του κλαμπ πως η κακοκαιρία δεν του επέτρεψε να φύγει στην ώρα του από τον Μαυρίκιο.

Σε κάθε περίπτωση ο Karim the Dream δεν περνάει καλά στην Σαουδική Αραβία και παράλληλα έχουν… στραβώσει και στην ομάδα. Τώρα, επειδή η επένδυση των αρμοδίων επί του ποδοσφαίρου στο ασιατικό βασίλειο ήταν τεράστια γίνονται σκέψεις για το μέλλον του πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το μέλλον του Μπενζεμά παραμένει ανοιχτό και χωρίζεται ως εξής:

Το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου έχει μέρες για να δουλευτεί πάντως και οι εξελίξεις στην υπόθεση Μπενζεμά των 100.000.000 ευρώ το χρόνο θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.

🚨🟡⚫️ Understand more meetings will take place soon to discuss the future of Karim Benzema.

The situation remains tense with Al Ittihad.

🇸🇦 SPL bosses still want KB to stay in Saudi, even to join another Saudi club.

Return to Europe can only be possible with huge salary cut. pic.twitter.com/3hklAs8wOt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024