Ζερόμ Μπόατενγκ: Δεν έπεισε την Μπάγερν

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Ζερόμ Μπόατενγκ μετά από την αποχώρησή του από την Λυών το περασμένο καλοκαίρι.

Ο έμπειρος στόπερ προπονήθηκε για ένα χρονικό διάστημα με την πρώην ομάδα του, Μπάγερν Μονάχου, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τους ιθύνοντες της να πουν το “ναι” στην υπογραφή κάποιου συμβολαίου μαζί του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Μπόατενγκ πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις με την Σαλερνιτάνα η οποία αναζητά μία έμπειρη λύση για τη θέση του στόπερ στην προσπάθεια που κάνει για να ξεκολλήσει από τη τελευταία θέση της Serie A.

Θυμίζουμε ότι, ο Γερμανός στόπερ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί πλην της Μπάγερν και στις Μάντσεστερ Σίτι, Χέρτα αλλά και Λυών ενώ είναι και 76 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

🚨 More talks between US Salernitana and Jérôme Boateng’s agent Tolga Dirican scheduled for today! 🛫

➡️ The club is really interested in signing the 35 y/o as a free agent at least until the end of the season. Probably with an option for one more season.

No final decision at… pic.twitter.com/g2nXTohCnl

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 18, 2024