Πόλεμος Ρωσία – Ουκρανία τώρα: Άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία

Η Ρωσία πλήττεται από τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία πολιτών από τότε που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία – με 10.000 να βγαίνουν στους δρόμους και βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν για τη φυλάκιση ενός αντιπολεμικού ακτιβιστή. Αστυνομικοί και διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε μάχες ενώ υπήρξαν αναφορές για αρκετούς «τραυματίες» σε διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στη μικρή πόλη Μπαϊμάκ, στο Μπασκορτοστάν, μια αγροτική περιοχή της Ρωσίας κοντά στα Ουράλια όρη. Η διαμαρτυρία προκλήθηκε μετά τη φυλάκιση ενός αντιπολεμικού ακτιβιστή, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για «υποκίνηση μίσους».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων έδειχναν διαδηλωτές να πετούν χιονόμπαλες και κομμάτια πάγου με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα. Περίπου 300 στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων επιστρατεύτηκαν, αφού οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τους εξαγριωμένους διαδηλωτές, ενώ η Εθνική Φρουρά της Ρωσίας λέγεται ότι στέλνει εφεδρικές δυνάμεις για να βοηθήσει. Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι «χτύπησαν τους ανθρώπους ανελέητα. Τους χτυπούσαν στο κεφάλι και στην πλάτη με γκλομπ. Λένε ότι σε κάποιον βγήκε το μάτι».

🚨 Unrest in Russia-occupied Republic of Bashkortostan. One of many Russian colonies. pic.twitter.com/fcR2k0v2xa

Ανάμεσα στις μαρτυρίες υπάρχει και μία σύμφωνα με την οποία ένας ιμάμης επιστρατεύθηκε προκειμένου να αποκαταστήσει την ηρεμία σε μία περιοχή που κατά βάση είναι μουσουλμανική. Ωστόσο η ομιλία του δεν είχε αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει καταφέρει να πατάξει τις διαφωνίες καθώς τα στρατεύματα του Πούτιν πολεμούν στην Ουκρανία. Μάλιστα η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πέρυσι ότι 21.000 ακτιβιστές υποβλήθηκαν σε βαριά αντίποινα επειδή μίλησαν κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Meanwhile in Bashkortostan, a republic of the shit-hole called Russia…. “All is according to plan” pic.twitter.com/cayddVS57H

