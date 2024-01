Τζόκοβιτς Australian Open 2024: Ξέφυγε με θεατή ο Σέρβος

Σε έντονη αντιπαράθεση ήρθε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με έναν θεατή, κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου του Australian Open σήμερα. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς δέχτηκε αρκετές αποδοκιμασίες από έναν θεατή στο τέταρτο σετ. Αρκετά φορτισμένος από την στιγμή αλλά και έχοντας εξαντληθεί η υπομονή του, ο Τζόκοβιτς αποφάσισε να του απαντήσει έπειτα από όσα άκουγε να του φωνάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Γυρνώντας προς την εξέδρα απευθύνθηκε στο θεατή και του είπε να κατέβει κάτω να πει όσα φώναζε, αυτή τη φορά μπροστά του. «Υπήρχαν πολλά πράγματα που μου έλεγαν στο γήπεδο, ειδικά από εκείνη τη γωνία, και από την ίδια πλευρά στην άλλη γωνία. Το ανεχόμουν για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Κάποια στιγμή βαρέθηκα και τον ρώτησα αν ήθελε να κατέβει και να μου τα πει κατάμουτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς. «Δεν είχε το θάρρος να κατέβει. Αυτό τον ρώτησα. Αν έχεις θάρρος, αν είσαι τόσο σκληρός τύπος, κατέβα κάτω και πες το μου κατάμουτρα και ας το συζητήσουμε», είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ κατέληξε αναφέροντας πως ο θεατής του ζήτησε συγγνώμη από μακριά. Ωστόσο δεν παρέλειψε να πει πως το σκηνικό «χρειαζόταν για να ταρακουνηθώ λίγο», καθώς μετά από αυτό απέφυγε τον αποκλεισμό του και πήρε τη νίκη.

