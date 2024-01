«Φωτιά» η σύντροφος του Τζεφ Μπέζος στα γενέθλια του αρραβωνιαστικού της

Στο Μιλάνο βρίσκονται οι Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ και για τα γενέθλια του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Amazon, με την αρραβωνιαστικιά του να δείχνει άκρως αποκαλυπτική. H σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της αλλά αυτή τη φορά για τα γενέθλια του καλού της, δεν άφησε πολλά στη φαντασία. Το ζευγάρι εθεάθη στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και ο φωτογραφικός φακός τους έπιασε να βγαίνουν πιασμένοι χέρι-χέρι το Σαββατοκύριακο, καθώς ο επιχειρηματίας Τζεφ Μπέζος γιόρτασε τα γενέθλιά του την Παρασκευή.

Η 54χρονη πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων, φορούσε ένα μαύρο, διάφανο φουστάνι, με βαθύ ντεκολτέ και λεπτομέρεια από δαντέλα. Το εφαρμοστό φόρεμα είχε το χαρακτηριστικό λογότυπο D&G του πολυτελούς οίκου μόδας σε όλη την επιφάνεια, ενώ η Σάντσεζ το συνδύασε με ένα μαύρο σετ εσώρουχα από μέσα, κάνοντάς το ακόμα πιο σέξι. Ο μεγιστάνας, από την πλευρά του, επέλεξε για την περίσταση ένα tolal black σύνολο. Εμφανίστηκε με μαύρο βελούδινο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο πουκάμισο και μαύρα γυαλιά.

For women that center men they’re looking at Lauren Sanchez as an idol. They’re not looking at a tradwife woman with a weasel broke husband who is misogynistic and refuses to change one diaper and makes her struggle as to who they should aspire to be. Their life is not… pic.twitter.com/jRZyV8gaHa

— Radfemfuture (@Radfemfuture) January 16, 2024