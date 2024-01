Τροχαίο Τουρκία – λεωφορείο: Σοκαριστικό δυστύχημα

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν υπεραστικό επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άτομα και να τραυματιστούν άλλα 30. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Aydıncık της νότιας Τουρκίας, την Τρίτη. Το περιστατικό συνέβη στην έξοδο σήραγγας, όπου το λεωφορείο συγκρούστηκε με μπάρα και ανατράπηκε. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικού προσωπικού, χωροφυλακής, εκπροσώπων της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) και πυροσβεστικών μονάδων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα.

«Ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα συνέβη ως αποτέλεσμα της ανατροπής ενός επιβατικού λεωφορείου με 40 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Επιβάτες που επέζησαν από το ατύχημα μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τις οποίες μετέδωσε η Daily Sabah. Ο Fırat Burun, ένας από τους επιβάτες, ανέφερε: «Βγήκαμε γρήγορα από τη σήραγγα. Ο οδηγός δεν πρόσεξε τη στροφή και το όχημα γλίστρησε. Προσπάθησα να κρατηθώ από τον φίλο μου». Η Esra Uçar, φοιτήτρια νοσηλευτικής, ισχυρίστηκε ότι ο οδηγός του λεωφορείου οδηγούσε πολύ γρήγορα, δηλώνοντας: «Πήγαινα στην (νοτιοανατολική επαρχία) Şırnak. Το όχημα πήγαινε πολύ γρήγορα. Διαμαρτυρόμασταν συνεχώς για τον οδηγό- αυτός έφταιγε».

Ο Şahin Selçuk, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στο πόδι, τόνισε την ανάγκη λεπτομερούς διερεύνησης του ατυχήματος, εξηγώντας: «Επιβιβάστηκα στο λεωφορείο από την Αττάλεια. Ο οδηγός οδηγούσε το όχημα πολύ άσχημα». «Μάλιστα, τηλεφώνησα στον πατέρα μου και τον αδελφό μου, εκφράζοντας την πρόθεσή μου να κατέβω από το λεωφορείο, αλλά δεν το έκανα γιατί δεν μπορούσα να βρω άλλο όχημα. Τελικά, ο οδηγός, ο οποίος μπήκε πολύ γρήγορα στη στροφή με βροχερό καιρό, προκάλεσε την ανατροπή του λεωφορείου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι».

⚡️A passenger bus overturned in Turkey: 9 people died, 30 were injured, — TRT Haber

According to preliminary data, a bus traveling from Marmaris to Mardin lost control and collided with a barrier at the exit of the tunnel. pic.twitter.com/PpIBSvSYWi

— SuwatTvPlus (@suwattv1) January 16, 2024