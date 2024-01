Πέθανε από τιραμισού: Έρευνα για ανθρωποκτονία διεξάγουν οι Αρχές στην Ιταλία

Έρευνα για ανθρωποκτονία διεξάγουν οι Αρχές στην Ιταλία μετά τον θάνατο 20χρονης με αλλεργία στα γαλακτοκομικά από τιραμισού, που της σέρβιραν ως «vegan», μολονότι περιείχε γάλα. Η άτυχη κοπέλα, ονόματι Άννα Μπελισάριο, και η φίλη της γευμάτισαν σε φαστφουντάδικο στο Μιλάνο στις 26 Ιανουαρίου του 2023, αλλά δέκα μέρες αργότερα πέθανε από αναφυλακτικό σοκ στο Νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία εις βάρος μιας μητέρας και της κόρης της, που ήταν υπεύθυνες του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, το οποίο προμήθευε με γλυκά το φαστφουντάδικο. Βάσει των προκαταρκτικών ευρημάτων, οι δύο γυναίκες μπέρδεψαν τα τιμολόγια γλυκών vegan με άλλα που περιείχαν γάλα.

Εικάζεται ότι η εταιρεία δεν απέτρεψε την ανάμειξη των δύο γραμμών παραγωγής στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, που προμήθευε τότε 63 εστιατόρια με vegan τιραμισού. Οι εισαγγελείς, βάσει πληροφοριών από υποκλαπείσες συνομιλίες, ανέφεραν ότι αν γινόταν σεβαστός ο διαχωρισμός των συστατικών, τα vegan γλυκά παράγονταν σε διαφορετικό χώρο από τα υπόλοιπα, και το προσωπικό είχε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και όχι μια τετράωρη ενημέρωση, δεν θα είχε αναμειχθεί καζεΐνη με προϊόντα φυτικής προέλευσης στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 20χρονης.

Όταν παρήγγειλε τη vegan τιραμισού, η κοπέλα ήλεγξε την ετικέτα, αλλά ζήτησε και πρόσθετες πληροφορίες για το γλυκό λόγω της αλλεργίας της. Ωστόσο, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε άρχισε να το τρώει.Με τη δεύτερη κουταλιά από την τιραμισού η Άννα Μπελισάριο έτρεξε στην τουαλέτα του φαστφουντάδικου σε μια προσπάθεια να το αποβάλει με εμετό. Πήρε φάρμακο για το άσθμα και την κορτιζόνη, που κουβαλούσε διαρκώς μαζί της, αλλά λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις της, και στις 5 Φεβρουαρίου άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Η κοπέλα έπασχε από αλλεργία στα γαλακτοκομικά από γεννησιμιού της.

Οι ιταλικές αρχές εντόπισαν ίχνη πρωτεΐνης γάλακτος και σε άλλες συσκευασίες τιραμισού της ίδιας φίρμας. Αλλά, πέραν τούτων, βρέθηκαν και ίχνη αυγού στη μαγιονέζα που περιείχε το vegan σάντουιτς το οποίο έφαγε τη μοιραία εκείνη μέρα η κοπέλα στο φαστφουντάδικο. Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας απέσυρε από την αγορά το προϊόν Tiramisu Mascherpa στις 6 Φεβρουαρίου του 2023, λόγω της πιθανότητας να περιέχει πρωτεΐνη γάλακτος, που δεν αναγραφόταν στην ετικέτα.

