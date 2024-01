Οι πιο ευτυχισμένες χώρες: Η έρευνα της Eurostat

Στην Αυστρία εντοπίζονται οι πιο ευτυχισμένοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, με την Ελλάδα όμως να μην τα πηγαίνει και τόσο καλά.

Συγκεκριμένα, στον δείκτη ικανοποίησης των πολιτών στην ΕΕ, η Αυστρία έρχεται πρώτη με σκορ 7,9 στα 10, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν με 7,7 η Φινλανδία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Στον αντίποδα, τελευταία με 5,6 στα 10 έρχεται η Βουλγαρία, ενώ προτελευταία είναι η Γερμανία με 6,5. Πολύ χαμηλή είναι η επίδοση της Ελλάδας, η οποία έρχεται τρίτη από το… τέλος, με 6,7 στα 10.

Όπως σημειώνει η Eurostat, ο δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή των πολιτών μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, καθώς και η ποικιλία εμπειριών, επιλογών, προτεραιοτήτων και αξιών.

Ο συγκεκριμένος δείκτης υποκειμενικής ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών συλλέγεται ως μέρος των στατιστικών της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.

🙂😐Average life satisfaction in the EU rated 7.1 out of 10 in 2022.

Highest:

🇦🇹Austria (7.9)

🇫🇮Finland, 🇵🇱Poland and 🇷🇴Romania (each 7.7)

Lowest:

🇧🇬Bulgaria (5.6)

🇩🇪Germany (6.5)

What about your country? 👉https://t.co/hUG2eGM82l pic.twitter.com/w7R0Ub8Wto

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 15, 2024