Η Κ. Μαϊχόσογλου στην προσομοίωση του Γυμνασίου Άνοιξης – Οι διακρίσεις των μαθητών

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Γυμνάσιο Άνοιξης, έχοντας ως κεντρικό θέμα «Formimg a New Legislation on the Disarmament of Nuclear weapons in the Digital Era». Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοργανωτές) είναι η πρώτη φορά την οποία εν ενεργεία Δήμαρχος παρευρίσκεται, μαζί με τους συνεργάτες της, στην εκπαιδευτική δράση. Συγκεκριμένα, το Γυμνάσιο Άνοιξης επισκέφθηκαν και οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Αθλητισμού, κα. Φεβρωνία Βιθυνού, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννης Τραϊφόρος και Οικονομικών, κα. Λαμπρινή Νούση καθώς η υπεύθυνη χορηγιών στο Δήμο Διονύσου, Σπυριδούλα Λαγκαδινού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δήμος Διονύσου κάλυψε τις ανάγκες διατροφής των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη τιμή, λοιπόν, αποτέλεσε για το Γυμνάσιο Άνοιξης η εκ νέου συμμετοχή στην προσομοίωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου μετείχαν συνολικά 35 μαθητές και μαθήτριες από την Α’, Β’ και Γ’ τάξη του Γυμνασίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η τέταρτη φορά κατά την οποία το Σχολείο μετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών, εκ των οποίων οι τρεις τελευταίες συμμετοχές είναι με το Λείριον MUN Academy. Υπό απόλυτη επιτυχία, εν τούτοις, στέφθηκαν και οι προηγούμενες συμμετοχές, δεδομένου ότι οι μαθητές εργάστηκαν μεθοδικά για την ολοκλήρωση του προγράμματος επιτυγχάνοντας τις κάτωθι διακρίσεις:

Διεθνή διάκριση από τη μαθήτρια Αλεξίου Νεφέλη στο πρώτο MUN έτους 2021 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Liden, Ολλανδίας.

Η μαθήτρια Αρχοντούλα Καρανδρέα που συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Λείριον MUN (Οκτώβριος 2023) κέρδισε δωρεάν συμμετοχή στο BIMUN της Βαρκελώνης τον Απρίλιο 2024.

Ο μαθητής Μαρκόπουλος Δημήτριος αναδείχθηκε Best Delegate of Leirion MUN Academy Security Council Simulation Ιανουαρίου 2024

Όλοι οι παραπάνω αναδείχθηκαν ως οι καλύτεροι αντιπρόσωποι του συνεδρίου όπου μετείχαν, κερδίζοντας τον τίτλο του «Best Delegate». Βραβεία, επί προσθέτως, «Honourable Mention» έλαβαν κι άλλοι μαθητές/τριες του Σχολείου για την εξαιρετική τους απόδοση, όπως η Ζωή Δούκα και ο Νικόλαος Τσίτσας. Την προετοιμασία των παιδιών αναλαμβάνει κάθε χρόνο η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου, κα. Σ. Κόνιαρη αναλαμβάνοντας το ρόλο του MUN Advisor. Ήταν μεγάλη τιμή για τη σχολική κοινότητα η παρουσία της διευθύντριας, κα. Α.Μπελέρη κι όπως πάντα, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.