FIFA: Ο Πεπ Γκουαρδίλα κορυφαίος προπονητής του κόσμου

Η Μάντσεστερ Σίτι σάρωσε την περασμένη σεζόν πανηγυρίζοντας ένα ιστορικό τρεμπλ (νταμπλ στην Αγγλία, Champions League) και ο Πεπ Γκουαρδιόλα πιστώθηκε τα εύσημα, με το Καταλανό προπονητή να κερδίζει τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή στον κόσμο για το 2023, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ (15/1) στην ψηφοφορία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Γκουαρδιόλα άφησε πίσω του στη σχετική κούρσα τους Σιμόνε Ιντζάγκι που ήταν φιναλίστ με την Ίντερ στον τελικό του Champions League και τον Λουτσιάνο Σπαλέτι που οδήγησε την Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ιταλία μετά από 33 χρόνια αναμονής, με τον προπονητών των “πολιτών” να δηλώνει μετά από τη βράβευσή του:

🚨🏆 OFFICIAL: Pep Guardiola has been named as The Best FIFA Men’s Coach of 2023. pic.twitter.com/j0ZctPhul2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024