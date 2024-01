Ρονάλντ Αραούχο: Δεν είναι μόνο η Μπάγερν που τον διεκδικεί

Τον Ρονάλντ Αραούχο είχε θέσει ως πρώτο στόχο η Μπάγερν Μονάχου για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής, με την Μπαρτσελόνα όμως να ξεκαθαρίζει άμεσα τις διαθέσεις της λέγοντας πως ο παίκτης δεν πωλείται.

Η Μπάγερν προς το παρόν έκανε δικό της τον Έρικ Ντάιερ από την Τότεναμ και αναμένεται να ξαναέρθει το καλοκαίρι για τον Αραούχο, κάτι που όμως δεν αποκλείεται να κάνει και άλλη κορυφαία ομάδα.

Ο λόγος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θέλει να φέρει ένα στόπερ από το πάνω ράφι το ερχόμενο καλοκαίρι καθώς τα κουκιά είναι μετρημένα, ενώ και ο Βαράν είναι φευγάτος.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” γνωρίζουν πως η απόκτηση του Αραούχο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο δεν είναι εφικτή γι’ αυτό και έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ερχόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο Ουρουγουανός στόπερ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 ενώ η ρήτρα αγοράς του κυμαίνεται στο 1 δις ευρώ, με τους μπλαουγκράνα μάλιστα να σχεδιάζουν να ανανεώσουν τη συνεργασία του μαζί του μέχρι το 2028.

