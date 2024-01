Τουρκία – Νταβός 2024: Απαγόρευση Ερντογάν για συμμετοχή στο Οικονομκό Φόρουμ

Να μην συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φορουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, ζήτησε από τους Τούρκους αξιωματούχους ο Ταγίπ Ερντογάν, λόγω «της θέσης των διοργανωτών για την παλαιστινο-ισραηλινή σύγκρουση», ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές. «Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ σχεδίαζε να παραστεί στην ετήσια συνάντηση πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών μέχρι που τον σταμάτησε ο Ερντογάν, ο οποίος είχε επικρίνει τους χειρισμούς του Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας», αναφέρει το πρακτορείο, σημειώνοντας πως «μια τέτοια απόφαση του Τούρκου ηγέτη θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες της Άγκυρας να αλληλεπιδράσει με τους παγκόσμιους επενδυτές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποιεί το Νταβός για να εκφράσει την πολιτική του θέση για τη σύγκρουση Ισραήλ- Παλαιστίνης, σύμφωνα με το Bloomberg. Το 2009, ο Ερντογάν επέκρινε έντονα τον τότε Ισραηλινό πρόεδρο Σιμόν Πέρες για την επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και αποχώρησε από το φόρουμ, υποσχόμενος να μην συμμετάσχει ποτέ ξανά σε αυτό. Ο ίδιος ο Ερντογάν εξακολουθεί να τηρεί την υπόσχεσή του, ωστόσο Τούρκοι αξιωματούχοι άρχισαν να το επισκέπτονται αρκετά χρόνια μετά από εκείνα τα γεγονότα.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan asks his country’s officials to skip this year’s World Economic Forum in Davos over the organizers’ stance on Israel’s war against Hamas, sources say https://t.co/uspqO1uBhK

— Bloomberg (@business) January 15, 2024