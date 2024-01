TikTok viral: Αυτό το είδος ιαπωνικού σπα είναι η νέα τρέλα

Η τελευταία τρέλα στον κερδοφόρο κόσμο του luxury self-care απευθύνεται στο τριχωτό της κεφαλής και τις αισθήσεις του και αποτελεί το απόλυτο viral trend στο TikTok. Με καταγωγή από την Ανατολική Ασία, το ιαπωνικό σπα κεφαλιού έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες να συρρέουν να δοκιμάσουν τη νέα γαργαλιστική τάση. Η πρακτική, κατά την οποία οι επισκέπτες του σπα υποβάλλονται σε μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων που περιλαμβάνει νερό, ζεστές πετσέτες και αιθέρια έλαια, συνδυάζει διάφορες τεχνικές για την περιποίηση των μαλλιών στις ρίζες, την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και την αποβολή των τοξινών.

Ενώ η θεραπεία έχει μακροχρόνια παράδοση στην Ασία, μόλις πρόσφατα έφτασε σε δυτικές πόλεις, όπως το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, για να καλύψει την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση. Η viral διαδικασία έχει περισσότερες από 16 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και πολλοί είναι αυτοί που μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις θετικές τους εμπειρίες. Τα περισσότερα κομμωτήρια και σαλόνια ομορφιάς στη Δύση προσφέρουν συνήθως ένα μασάζ κατά το στάδιο του πλυσίματος μαλλιών, αλλά η μικρή σε διάρκεια φύση του συχνά κάνει τους πελάτες να θέλουν κάτι περισσότερο. Τα ιαπωνικά σπα κεφαλιού ανατρέπουν το σενάριο αυτής της παράδοσης και κάνουν το μασάζ κεντρικό μέρος της εμπειρίας.

Ενώ η διαδικασία μπορεί να ποικίλλει, στόχος είναι η απολέπιση και η ενυδάτωση του τριχωτού της κεφαλής χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, μοναδικές συσκευές με βάση το νερό με μηχανισμούς ατμού, αρωματοθεραπεία και Gua Sha. Ορισμένα κομμωτήρια και σαλόνια ομορφιάς, χρησιμοποιούν ακόμη και μια κοντινή κάμερα για να αναλύσουν την κατάσταση των μαλλιών του πελάτη και να προσαρμόσουν τη θεραπεία στις ανάγκες τους. Εκτός από καταπραϋντική και ανακουφιστική για τον πελάτη, η διαδικασία στοχεύει επίσης και στην εξισορρόπηση του τριχωτού της κεφαλής και της παραγωγής σμήγματος, την αφαίρεση των υπολειμμάτων και την προσθήκη θρεπτικής λάμψης.

Οι διθυραμβικές κριτικές από τους TikTokers είναι πολλές, με την θεραπεία να γίνεται το απόλυτο viral στα social media. Σε μια περίπτωση, η δημιουργός περιεχομένου Yen με έδρα το Λονδίνο επισκέφτηκε ένα σαλόνι του Shoreditch για να υποβληθεί σε μια «bucket list» εμπειρία της Ιαπωνικής Head Spa. «Ήταν 50 λίρες, αλλά άξιζε τον κόπο», δήλωσε. Ένα άλλο βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 7.000 προβολές και εκατοντάδες likes καθώς έδωσε στους θεατές μια μικρή γεύση από την χαλαρωτική περιποίηση ομορφιάς.

Η δημιουργός Tash, η οποία επισκέφτηκε το σαλόνι ομορφιάς, είπε επίσης στους ακολούθους της ότι όχι μόνο τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής έχουν μια πολυτελή περιποίηση αλλά ακόμη απολαμβάνεις και νιώθεις «ζεστά και άνετα» καθώς ξαπλώνεις κάτω από μια θερμαινόμενη κουβέρτα. Στη Νέα Υόρκη, η Hannah Bronfman, κληρονόμος αυτοκρατορίας ποτών και επενδυτής, έδειξε στο TikTok της πώς μια προσαρμοσμένη θεραπεία της άλλαξε τη ζωή. Ο Ivelin Nikolov, γενικός μάνατζερ στο ιαπωνικό κομμωτήριο Hiro Miyoshi, εξήγησε την ιστορία πίσω από την δημοφιλή θεραπεία.

Η ιαπωνική θεραπεία, η οποία ξεκινά από 150 λίρες στο Λονδίνο, έχει σημειώσει αύξηση 300% στις αναζητήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Η θεραπεία στο Hiro Miyoshi περιλαμβάνει ένα μασάζ διάρκειας 60 λεπτών και λούσιμο μαλλιών, με τους πελάτες να εκπλήσσονται συχνά από την έκταση της χαλάρωσης που βιώνουν μετά τη διαδικασία. Οι πελάτες λαμβάνουν αρχικά ένα αναζωογονητικό ιαπωνικό μασάζ προσώπου που εκτείνεται στον λαιμό και τους ώμους. Ένα καταπραϋντικό μασάζ κεφαλής και τριχωτού της κεφαλής περιλαμβάνεται επίσης με τη βοήθεια του premium ελαίου Tsubaki.

«Αυτό το τελετουργικό είναι εμποτισμένο με αρχαίες ιαπωνικές πρακτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευεξίας από τον λαιμό και πάνω, διασφαλίζοντας τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης», εξήγησε ο Ivelin. «Πιστεύεται ότι η έμπνευση προέρχεται από το ιαπωνικό μασάζ Shiatsu, το οποίο διαδόθηκε από τον Tokujiro Namikoshi τη δεκαετία του 1900. «Ωστόσο, το Shiatsu είναι μια σχετικά νέα ολιστική τεχνική, η οποία εξελίχθηκε από πολύ παλαιότερα παραδοσιακά ιαπωνικά μασάζ από το 1300». Στο Hiro Miyashi, η θεραπεία δίνει προτεραιότητα στην αναζωογόνηση του τριχωτού της κεφαλής και στην προώθηση της ανάπτυξης νέων μαλλιών. «Όσο για την υγεία των μαλλιών, αυτή η ολοκληρωμένη θεραπεία αποτοξινώνει, θρέφει και τα αναζωογονεί», πρόσθεσε ο Ivelin.

«Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τη ζωτική σχέση μεταξύ της κατάστασης του τριχωτού της κεφαλής και της υγείας των μαλλιών, τονίζοντας τη σημασία της ολιστικής φροντίδας του τριχωτού της κεφαλής για τη βέλτιστη ζωτικότητα των μαλλιών». Παρατήρησε ότι οι πελάτες θέλουν να φεύγουν με ένα «αναζωογονημένο, ξεκούραστο μυαλό και πιο υγιή μαλλιά» καθώς «η θεραπεία βοηθά στη σημαντική ανακούφιση από το άγχος και την ένταση». Λέει ότι το ακριβό κόστος της περιποίησης αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ιδρυτή Hiro Miyashi. «Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους επιστήμονες προϊόντων μαλλιών και κοσμητολόγους στην πατρίδα του την Ιαπωνία για πάνω από τέσσερα χρόνια για να αναπτύξει μοναδικές συνθέσεις για την επανόρθωση των μαλλιών», αποκάλυψε ο Ivelin.

«Η εκτεταμένη εμπειρία του στο υψηλό επίπεδο της αγοράς του επέτρεψε να δοκιμάσει και να συνεργαστεί με τις περισσότερες μάρκες προϊόντων πολυτελείας και πάντα ένιωθε ότι κάτι του έλειπε. Τελικά, επέστρεψε στις ρίζες του για να ερευνήσει και να αναπτύξει μια σειρά που αφαιρεί τις περιττές διαδικασίες και εστιάζει αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, την απλότητα και τη βιωσιμότητα», πρόσθεσε. «Με την ανάπτυξη της μάρκας, ο Hiro εκπαιδεύει τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν οι παραδοσιακές ιαπωνικές τεχνικές στην κατάσταση των μαλλιών», κατέληξε.

