Μις Αμερική 2024 – πιλότος: Η 22χρονη Μάντισον Μαρς έγραψε ιστορία

Η 22χρονη Μάντισον Μαρς έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη εν ενεργεία αξιωματικός της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που κερδίζει τον τίτλο της «Μις Αμερική 2024». Το βράδυ της Κυριακής (14/1), η πιλότος από το Κολοράντο στέφθηκε «βασίλισσα της ομορφιάς», κατά τη διάρκεια των φετινών καλλιστείων στις ΗΠΑ. Η 22χρονη ανθυπολοχαγός της Πολεμικής Αεροπορίας και πτυχιούχος ασκούμενη στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ κέρδισε 50 άλλες διαγωνιζόμενες κατακτώντας την πρώτη θέση στον διαγωνισμό «Μις Αμερική 2024» που έλαβε χώρα στη Φλόριντα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η νέα «Μις Αμερική» αποφοίτησε από την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας πέρυσι, λίγες μέρες αφότου κέρδισε τον τίτλο της «Μις Κολοράντο». Σπουδάζει επίσης στο Harvard Kennedy School με την ελπίδα να κάνει μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW

— U.S. Air Force (@usairforce) January 15, 2024