Δανία στέψη Βασιλιά Φρειδερίκου: Ιστορική μέρα στη χώρα

Ο Φρειδερίκος Ι’ έγινε σήμερα βασιλιάς της Δανίας διαδεχόμενος τη μητέρα του, τη βασίλισσα Μαργαρίτα Β’, η οποία παραιτήθηκε έπειτα από ακριβώς 52 χρόνια βασιλείας, ένα γεγονός που γιορτάσθηκε από μεγάλα πλήθη που συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη. Το μεσημέρι, η Μαργαρίτα Β’, η οποία φορούσε ένα κομψό ροζ σύνολο, υπέγραψε τη δήλωση παραίτησης, ένα έγγραφο πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χιλιετούς μοναρχίας, καθιστώντας βασιλιά τον 55χρονο πρωτότοκο γιό της. Η Δανία, μια από τις παλαιότερες μοναρχίες στον κόσμο, δεν έχει τελετή ενθρόνισης. Η 83χρονη Μαργαρίτα αιφνιδίασε το έθνος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να γίνει η πρώτη Δανή μονάρχης που θα παραιτηθεί από το θρόνο.

🇩🇰 DENMARK WELCOMES KING FREDERIK X

After 52 years, Queen Margrethe II abdicates – a first in 900 years for Danish monarchy.

King Frederik X takes over, with public showing strong support for the new King and Queen Mary.

Denmark now has two queens, as Margrethe keeps her title…

January 14, 2024