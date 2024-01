Τουρκία – Βόρειο Ιράκ: Έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας καλεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκαλεί έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας στις 14:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας), μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων του τουρκικού στρατού με μέλη του παράνομου στην Τουρκία Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) στο βόρειο Ιράκ. Αργά χθες βράδυ είχε ανακοινωθεί αρχικά ο θάνατος πέντε στρατιωτών και ο τραυματισμός άλλων οκτώ, ωστόσο στη διάρκεια της νύχτας ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών αυξήθηκε στους εννέα.

Στη σύσκεψη, που θα γίνει στο γραφείο του προέδρου στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ‘Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Μετίν Γκιουράκ και ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Γερλίκαγια. Το τουρκικό υπουργείο ‘Αμυνας ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στην περιοχή και ότι σε αυτές σκοτώθηκαν 20 μέλη του ΡΚΚ.

Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου το τουρκικό υπουργείο ‘Αμυνας είχε ανακοινώσει τον θάνατο 12 στρατιωτών και 20 μελών του ΡΚΚ, ενώ καθημερινά οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν στοχευμένες επιθέσεις του στρατού και της μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ κατά Κούρδων ανταρτών σε βόρειο Ιράκ και βόρεια Συρία.

President Erdogan will hold an emergency security meeting in Istanbul today, after 9 soldiers were killed in an attack by the PKK in the Kurdistan Region of Iraq. It seems that the PKK is working hard to provoke Turkey into invading their self-administration in Syria. pic.twitter.com/6FPcAmioNa

