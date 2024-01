Top Gun 3: Ο Τομ Κρουζ δε θα μεγαλώσει ποτέ!

Το «Top Gun 3» φαίνεται ότι θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Puck News, μια τρίτη ταινία του διάσημου franchise με επικεφαλής τον Τομ Κρουζ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νέα συνέχεια θα δει τον 61χρονο πρωταγωνιστή της να επιστρέφει στο ρόλο του υποπλοιάρχου του ναυτικού αεροπόρου Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ, καθώς όπως και οι συμπρωταγωνιστές του από το «Top Gun: Maverick», Μάιλς Τέλερ και Γκλεν Πάουελ. Η πρώτη ταινία «Top Gun» έκανε πρεμιέρα το 1986, με τη δεύτερη να σημειώνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία και να συγκεντρώνει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Το «Top Gun: Maverick», ο συν-σεναριογράφος Έχρεν Κρούγκερ και ο σκηνοθέτης Τζο Κοσίνσκι φέρονται να επιστρέφουν για το τρίτο σενάριο.

Ο Κρουζ υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Warner Bros. Discovery, στην οποία αναφέρεται ότι θα πρωταγωνιστεί και θα είναι παραγωγός ταινιών για το στούντιο. Ωστόσο, το συμβόλαιο δεν είναι αποκλειστικό και ως εκ τούτου ο μεγαλοαστέρας μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα έργα. Ο ηθοποιός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παραγωγή της ταινίας «Mission: Impossible 8», που θα κυκλοφορήσει το 2025. Οπότε το «Top Gun 3» πιθανόν να αργήσει να γίνει.

‘Top Gun 3’ with Tom Cruise is in the works: report https://t.co/eFQF04bvRA pic.twitter.com/gc05WRyzcl

— New York Post (@nypost) January 13, 2024