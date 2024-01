Μπενφίκα: Από τις ακαδημίες της Ρεάλ, οι Πορτογάλοι θέλουν να τον κάνουν δικό τους

Για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της κινείται η Μπενφίκα και σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα ασκεί πιέσεις προκειμένου να πάρει παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο λόγος για τον Αλβάρο Φερνάντες, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Γρανάδα πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει deal με την Γιουναίτεντ αλλά οι αετοί της Λισαβόνας, σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θέλουν να προχωρήσουν τις διαδικασίες προκειμένου να κάνουν δικό τους τον παίκτη εντός της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου γι’ αυτό και έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία μαζί του για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Ο 20χρονος μπακ στο παρελθόν έχει περάσει από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από τις οποίες και τον πήρε η Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2020. Με την πρώτη ομάδα των “Κόκκινων Διαβόλων” δεν έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή, ενώ την Γρανάδα είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, που έχει 13 συμμετοχές φέτος, στην Πρέστον.

🔴 Conversations between Benfica and Man United on final details for Álvaro Fernández deal still ongoing.

❗️ It could be different formula and no longer permanent transfer.

Talks taking place today, it remains close to being done — more to follow. https://t.co/KTP1aW5Wej

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2024