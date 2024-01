Ντούα Λίπα – σχέση: Νέος έρωτας για την τραγουδίστρια μετά τον Γαβράς

Η Ντούα Λίπα φαίνεται ότι προχώρησε λίγο καιρό μετά τη διάλυση της σχέσης της με τον Ρομέν Γαβράς και πλέον βγαίνει με τον Βρετανό ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, σύμφωνα με το Page Six. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός – ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σε δύο μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ – εντοπίστηκαν να χορεύουν σε ένα afterparty στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της μίνις σειράς του «Masters of The Air» το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου, προκαλώντας έντονες φήμες ότι είναι ζευγάρι. Τώρα μια πηγή δηλώνει στο Page Six ότι όντως βγαίνουν: «Είναι κάτι καινούργιο, αλλά όμως είναι ξετρελαμένοι ο ένας για τον άλλον».

Παρόλο που είναι νωρίς, είναι σαφώς αρκετά σοβαρή η κατάσταση της σχέσης τους, καθώς η Λίπα παρευρέθηκε στη σημαντική για αυτόν εκδήλωση. «Ήταν στην πρεμιέρα για να τον υποστηρίξει», πρόσθεσε η πηγή. Ιδίως από την στιγμή που η 28χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια δεν φαίνεται να έχει καμία άλλη σχέση με την περιορισμένη σειρά του Apple TV+. Εκτός από το «Masters of The Air», το αποτελεί παραγωγή του Τομ Χανκς και του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο 33χρονος Τέρνερ πρωταγωνιστεί και στην τελευταία ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ, «The Boys in the Boat», που μόλις κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί σε δύο ταινίες του franchise «Fantastic Beasts».

Ο Τέρνερ έβγαινε με τη Βανέσα Κίρμπι

Σχετικά με τα προσωπικά του, ο Τέρνερ έβγαινε με τη Βανέσα Κίρμπι, η οποία έπαιξε πρόσφατα στο «Napoleon» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ με το «Pieces of a Woman» του 2020. Μάλιστα, το πρώην ζευγάρι είχε πάει να δει σπίτια μαζί την ίδια χρονιά. Την εποχή του χωρισμού τους, πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα «Sun» στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Η Βανέσα και ο Κάλουμ είναι και οι δύο ανερχόμενα αστέρια στον κόσμο της υποκριτικής και τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλυστεί από προτάσεις.

Όμως, καθώς η καριέρα τους απογειώθηκε, η σχέση τους υπέφερε και σταδιακά απομακρύνθηκαν. Είναι πολύ λυπηρό, καθώς κάποτε ήταν τόσο κοντά». Όσον αφορά στην ποπ σταρ, στις αρχές Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι χώρισε από τον Γάλλο σκηνοθέτη, Ρομέν Γαβράς, μετά από 8 μήνες σχέσης. Παλαιότερα, έβγαινε με τον αδελφό των Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Άνουαρ, από το 2019 έως το 2021.