Boeing 737 ατυχήματα: “Κατάρα” για την εταιρεία το συγκεκριμένο μοντέλο, λέει η DW

Λανθασμένες οπές, χαλαρές βίδες στο πηδάλιο και πριν από λίγες μέρες αποκόλληση τμήματος της ατράκτου αεροσκάφους της Alaska Airlines και μάλιστα κατά τη διάρκεια πτήσης ενός ολοκαίνουργου αεροσκάφους. Η Boeing δυσκολεύεται να βρει ξανά τον βηματισμό της και να βγει από την κρίση, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια με τη συντριβή δύο νέων αεροσκαφών. Τα προβλήματα κατασκευής στην Boeing διασφάλισαν στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Airbus ένα σημαντικό προβάδισμα στη διεθνή αγορά αεροσκαφών. Το νέο περιστατικό με 737 Max αμαυρώνει τη φήμη του Ντέιβιντ Καλχούν, νέου επικεφαλής της αμερικανικής κατασκευάστριας εταιρείας, ο οποίος δεσμεύθηκε να επαναφέρει την Boeing σε τροχιά μετά τις δυσκολότερες χρονιές στην ιστορία της επιχείρησης.

Στην πτήση ενός 737-9 Max από το Πόρτλαντ στο Οντάριο την Παρασκευή, τμήμα της ατράκτου έφυγε από τη θέση της, αφήνοντας τους επιβάτες εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες σε μεγάλο ύψος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Οι πιλότοι της Alaska Airlines κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος με ασφάλεια στο πλησιέστερο αεροδρόμιο και κανείς από τους 171 επιβάτες δεν έπαθε τίποτα.

US carriers United and Alaska Airlines both said they found loose bolts and hardware on the grounded Boeing 737 Max 9 planes in their fleets.https://t.co/8XZVR2aAKk — DW News (@dwnews) January 9, 2024

Προσωρινή απαγόρευση πτήσεων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε αμέσως προσωρινή απαγόρευση πτήσεων για περισσότερα από 170 αεροσκάφη παγκοσμίως, ενώ παράλληλα επέβαλλε τεχνικούς ελέγχους. Σύμφωνα πάντως με την ευρωπαϊκή αεροπορική αρχή EASA, οι αποφάσεις της FAA δεν αφορούν αεροσκάφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο το πρόσφατο συμβάν με το αεροσκάφος της Alaska όσο και τα παλαιότερα σχετίζονται, όπως φαίνεται, με το μάλλον προβληματικό Max, την τελευταία δηλαδή γενιά τού πολύ επιτυχημένου διεθνώς 737, το οποίο πέταξε για πρώτη φορά στους αιθέρες τη δεκαετία του 1960. Ας σημειωθεί ότι τα αεροσκάφη μεσαίων αποστάσεων είναι ο πιο περιζήτητος τύπος αεροσκαφών και ότι το Max διασφαλίζει στην Boeing το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Alaska Airlines and United Airlines have canceled at least 350 flights as all of their Boeing 737 Max 9 jetliners remained grounded amid an investigation into an inflight blowout of an unused emergency exit door. https://t.co/HryUbEIs2N — DW News (@dwnews) January 8, 2024

Τα προβληματικό 737 Max στοιχίζει πολλά δισ. στην Boeing

Με το 737 Max 9 η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία θέλησε να αντιτάξει κάτι στο εξαιρετικά επιτυχημένο Airbus A320neo. Πριν από πέντε περίπου χρόνια, ωστόσο, ένα Boeing 737 νέας γενιάς συνετρίβη, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 346 άνθρωποι. Αντιδρώντας, οι Αρχές επέβαλαν διεθνώς απαγόρευση πτήσεων στον εν λόγω τύπο. Από τον Μάρτιο του 2019, τα Max παρέμειναν καθηλωμένα στο έδαφος. Ενάμιση χρόνο αργότερα άρχισαν δειλά-δειλά να εκδίδονται οι πρώτες άδειες πτήσης του αμερικανικού αεροσκάφους.

Oι δύο συντριβές αεροσκαφών στοίχισαν στον αμερικανικό κατασκευαστή πολλά δισεκατομμύρια. Μετά από τέσσερις συνεχείς χρονιές ζημιών, όλα δείχνουν ότι και το 2023 δεν θα είναι κερδοφόρο. Εκτός από τα προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες της Boeing, αναβλήθηκαν δύο φορές οι προγραμματισμένες παραδόσεις του 737 Max. Πρώτα λόγω ελαττωμάτων στο πίσω τμήμα της ατράκτου και στη συνέχεια λόγω προβληματικών οπών στο διάφραγμα πίεσης που κλείνει την καμπίνα του αεροσκάφους στο πίσω μέρος. Υπεύθυνος για τα ελαττώματα αυτά είναι, καθώς φαίνεται, ο προμηθευτής Spirit Aerosystems, ο οποίος παλαιότερα ανήκε στην Boeing και κατασκευάζει σήμερα περίπου το 70% των ατράκτων του 737.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποια ήταν τα αίτια του ατυχήματος στο αεροσκάφος της Alaska Airlines. Από τότε που συνετρίβησαν τα δύο Max της Boeing κάθε νέο αεροσκάφος πρέπει να παίρνει το «πράσινο φως» της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για να λάβει άδεια πτήσης. Στο μεταξύ, τα συνεχή προβλήματα κατασκευής και οι δυσκολίες στις αλυσίδες ανεφοδιασμού ενδέχεται να δημιουργήσουν κλίμα ανησυχίας στους μετόχους, προειδοποίησε η ελβετική τράπεζας UBS.

Which airlines operate the 737-9 MAX with mid cabin exit door plugs and which are unaffected by the current grounding. https://t.co/WMgZUcdJjM pic.twitter.com/1SO95k3jgD — Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2024

Καθυστερούν οι παραδόσεις νέων αεροσκαφών

Στην κούρσα για την επικράτηση στους αιθέρες, η Boeing έχει εδώ και καιρό απολέσει την πρωτοκαθεδρία από την Airbus. Τέλη Νοεμβρίου, η αμερικανική εταιρεία κατέγραφε 4.500 παραγγελίες για το 737 Max, ενώ η ευρωπαϊκή Airbus περίπου 6.700 για το A320neo. Στόχος του επικεφαλής της Airbus, Γκιγιόμ Φορί, είναι να αυξήσει την παραγωγή του A320neo σε 75 αεροσκάφη ανά μήνα έως το 2026. Αυτό είναι μιάμιση φορά περισσότερα αεροσκάφη από ό,τι επιδιώκει η Boeing για το 737 Max.

Ο εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Αμπουλάφια από τη συμβουλευτική εταιρεία αερομεταφορών Aerodynamic εκτιμά ότι η Boeing δεν θα καταφέρει υπό τις παρούσες συνθήκες να αυξήσει την παραγωγή του 737 Max τόσο γρήγορα όσο προγραμματίζει. Αυτό σημαίνει ότι αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair ή και η Lufthansa θα πρέπει να περιμένουν ακόμη περισσότερο τα νέα αεροσκάφη που παρήγγειλαν και θα αναγκαστούν να αλλάξουν τα προγράμματα πτήσεων.