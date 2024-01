Έλον Μασκ – μετανάστες: Η αμφιλεγόμενη ανάρτηση του ιδιοκτήτη της X

Σε μία μάλλον αμφιλεγόμενη ανάρτηση προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Χ Έλον Μασκ, σχολιάζοντας την απόφαση του δημάρχου της Νέας Υόρκης να επιτάξει σχολείο, προκειμένου να στεγαστούν παράτυποι μετανάστες για να προστατευτούν από την κακοκαιρία. «Αυτό συμβαίνει όταν ξεμένετε από δωμάτια ξενοδοχείων. Σύντομα, οι πόλεις θα ξεμείνουν από σχολεία για να εκκενώσουν. Τότε, θα έρθουν στα σπίτια σας», έγραψε στο Χ.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε και βίντεο, που δείχνει λεωφορεία να σταματούν σε σχολείο του Μπρούκλιν που είναι κλειστό, καθώς οι μετανάστες θα φιλοξενηθούν στο γυμναστήριο. Ήδη, κατά τη συνήθη πρακτική, πολλοί ακόλουθοι του Έλον Μασκ έσπευσαν να στηρίξουν τις θέσεις του και να αναρωτηθούν πώς η χώρα έφτασε μέχρι εκεί. Ωστόσο, αρκετοί ήταν οι χρήστες που θέλησαν να δείξουν την αντίθεσή τους, επικαλούμενοι είτε παραδείγματα άλλων χωρών όπως η Γερμανία, είτε τα χριστιανικά διδάγματα.

Το σχόλιο αφορούσε λύκειο της πόλης της Νέας Υόρκης, που χρησιμοποιήθηκε για την προσωρινή φιλοξενία πάνω από 2.000 παράτυπων μεταναστών. Οι μαθητές δεν θα πάνε στο κτήριο, αλλά ενημερώθηκαν ότι τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, όπως έγινε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο δήμαρχος Άνταμς διέταξε την μετεγκατάσταση των μεταναστών, που καταλαμβάνουν ένα καταφύγιο στο Floyd Bennett Field, στο Γυμνάσιο James Madison, καθώς αναμένεται μια σφοδρότατη κακοκαιρία, που θα εκδηλωθεί με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες και εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους.

This is what happens when you run out of hotel rooms. Soon, cities will run out of schools to vacate. Then they will come for your homes. https://t.co/MQ159OlOXc

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2024