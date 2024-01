Νομοσχέδιο για σκύλους – Νότια Κορέα: Τέλος στην σφαγή χιλιάδων ζώων

Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ψήφισε σήμερα (9/1) νομοσχέδιο που απαγορεύει την εκτροφή και τη σφαγή σκύλων για κατανάλωση, τερματίζοντας την παραδοσιακή αλλά αμφιλεγόμενη πρακτική της κατανάλωσης κρέατος σκύλου μετά από χρόνια διαβουλεύσεων. Το νομοσχέδιο έλαβε σπάνια διακομματική υποστήριξη από όλο το διχασμένο πολιτικό τοπίο της Νότιας Κορέας, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η στάση απέναντι στην κατανάλωση σκύλου έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες κατά τη διάρκεια της ταχείας εκβιομηχάνισης της χώρας. Ο νόμος θα απαγορεύει τη διανομή και την πώληση προϊόντων διατροφής που παρασκευάζονται ή επεξεργάζονται με συστατικά σκύλου, σύμφωνα με την αντίστοιχη επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όποιος σφάζει σκύλο για τροφή μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως και τρία χρόνια ή με πρόστιμο έως και 30 εκατομμύρια κορεατικά γουόν (περίπου 20.800 ευρώ). Όποιος εκτρέφει σκύλους για φαγητό, ή όποιος εν γνώσει του αποκτά, μεταφέρει, αποθηκεύει ή πωλεί τρόφιμα που παρασκευάζονται από σκύλους, αντιμετωπίζει χαμηλότερο πρόστιμο και ποινή φυλάκισης. Οι ιδιοκτήτες εκτροφείων, τα εστιατόρια κρέατος σκύλων και άλλοι εργαζόμενοι στο εμπόριο σκύλων θα έχουν μια τριετή περίοδο χάριτος για να κλείσουν ή να αλλάξουν την επιχείρησή τους, σύμφωνα με την επιτροπή. Οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να στηρίξουν τους εν λόγω ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ώστε να μεταβούν ομαλά σε άλλες επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο οδηγείται τώρα στον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ για τελική έγκριση.

1.100 φάρμες σκύλων θα κλείσουν

Υπάρχουν περίπου 1.100 φάρμες σκύλων που λειτουργούν για διατροφικούς σκοπούς στη Νότια Κορέα και περίπου μισό εκατομμύριο σκύλοι εκτρέφονται σε αυτές τις φάρμες, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων όπως η διεθνής ομάδα Humane Society International (HSI), έχουν εργαστεί για τη διάσωση σκύλων από τις νοτιοκορεατικές φάρμες και τη μετεγκατάστασή τους στο εξωτερικό. Αλλά και ο αριθμός των Νοτιοκορεατών που τρώνε κρέας σκύλου έχει επίσης μειωθεί δραματικά, καθώς η ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων έγινε πιο συνήθης.

Οι καταναλωτές κρέατος σκύλων είναι πλέον μεγαλύτεροι σε ηλικία, ενώ οι νεότεροι Νοτιοκορεάτες σε αστικές περιοχές τείνουν να απομακρύνονται. Σε μια έρευνα του 2022 από την Gallup Korea, το 64% των ερωτηθέντων ήταν κατά της κατανάλωσης κρέατος σκύλου, ενώ μεταξύ του 2005 και του 2014, ο αριθμός των εστιατορίων που σερβίρουν σκύλο στην πρωτεύουσα Σεούλ μειώθηκε κατά 40% λόγω της μειωμένης ζήτησης. Με πληροφορίες από: South Korea passes bill to ban eating dog meat, ending controversial practice as consumer habits change by Jessie Yeung, Gawon Bae, Yoonjung Seo and Marc Stewart, CNN.